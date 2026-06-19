Müzakere süreci başladı

ABD Başkanı Donald Trump, Versay Sarayı'nda İran ile anlaşmanın imzasını attı. Şimdi gözler İsviçre'ye çevrildi. Taraflar arasında nükleer müzakereler yapılması bekleniyor. ABD Başkan Yardımcısı Vance, 60 günlük müzakere sürecinin başladığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump,Fransa’daki Versay Sarayı’nda mutabakat metnine imzayı attı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da Tahran’daki ofisinde anlaşmaya imzasını attı.

ABD Başkanı Trump, öngörülen 60 günlük sürede esneklik payı bulunduğuna işaret etti. Bu süreyi kesin bir son tarih olarak görmediğini söyledi.

Trump, Başkan Yardımcısı JD Vance'e de takılmayı ihmal etmedi. Anlaşmanın başarısız olması halinde sorumluluğun bir kısmını başkan yardımcısının üstlenebileceğini söyleyerek, "İşe yararsa tüm övgüyü ben alacağım. İşe yaramazsa suçu JD'ye atacağım." dedi.

İsviçre'de imza töreni yapılacak mı?

İsviçre Dışişleri Bakanlığına göre ABD ve İran heyeti Bürgenstock'ta anlaşmanın uygulanmasına ilişkin ilk müzakereleri gerçekleştirmek üzere bir araya gelecek.

Wall Street Journal gazetesine göre de resmi bir imza töreni yapılmayacak ancak iki taraf arasındaki nükleer müzakereler İsviçre'nin Lucerne kentinde devam edecek.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ile özel temsilciler Steve Witkoff ve Jared Kushner, İranlı muhataplarıyla üç gün sürecek görüşmelere katılacak. Pakistan ve Katar'dan arabulucular da müzakerelerde yer alacak.

Vance, “İsviçre'ye gitmeyi planlıyoruz ancak tam olarak ne zaman olacağından emin değilim" dedi.

Hamaney ilk kez konuştu

Bu arada İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, ABD ile imzalanan mutabakat anlaşmasına ilişkin "ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz" dedi. Diğer yandan ABD ordusu, İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı.

İran Dini Lideri Mücteba Hamaney, imzalar sonrası yazılı bir açıklamada bulundu.

ABD ile yapılan mutabakat zaptı hakkında başta farklı bir görüşe sahip olduğunu belirten Hamaney, "Ancak İran Cumhurbaşkanı ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi'nin diğer üyelerinin taahhütleri sebebiyle onay verdim" dedi.

Yapılacak yüz yüze müzakerelerin "düşmanın görüşünü" kabul etmek anlamına gelmeyeceğini ifade eden Hamaney, "ABD tarafı çok fazla talepkar olmak isterse bunu kabul etmeyiz" dedi. Hamaney, "İran Cumhurbaşkanı ve diğer yetkililerin 'İran milletinin ve direniş cephesinin haklarını koruma' sorumluluğunu üstlenmeleri üzerine mutabakat zaptına onay verdim. Anlaşma için, çaresizlik içinde her türlü kozu kullanan taraf ABD Başkanı oldu" ifadelerini kullandı.

İran'a abluka kalktı

Bu arada ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), Başkan Donald Trump'ın talimatı doğrultusunda İran'a deniz ablukasının kaldırıldığını açıkladı.

ABD ordusu, Arap Körfezi ve Umman Körfezi üzerinden İran limanlarına giden ya da bu limanlardan ayrılan gemilerin geçişini engellemeyecek. ABD ordusunun ablukayı uygulamaya yönelik tüm faaliyetleri sona erdi.

Açıklamada ''Büyük donanma gemilerimiz, anlaşmanın tüm unsurlarına uyulmasını, bunların yerine getirilmesini ve tam olarak yürürlükte kalmasını sağlamak amacıyla genel bölgede kalmaya devam edecek.'' dendi.

