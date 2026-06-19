İlgiyle izlendi

Kıbrıs Tiyatro Festivali kapsamında sahnelenen “Hadi Öldürsene Canikom” adlı tiyatro oyunu, Girne Amfi Tiyatro’da sanatseverlerle buluştu.

Vigor Sanat tarafından sahneye taşınan ve Aziz Nesin’in eserinden uyarlanan oyun, festival kapsamında önceki akşam saat 20.30’da izleyici karşısına çıktı.

Yalnızlığa karşı birbirine tutunan iki yaşlı kadının hayatının beklenmedik bir haberle değişmesini konu alan yapım, umut, özlem ve hüzün temalarını sıcak ve samimi bir anlatımla seyirciye aktardı.

70 dakika süren tek perdelik oyun boyunca izleyiciler hem güldüren hem de düşündürücü anlar yaşarken, oyuncuların performansı beğeni topladı.

