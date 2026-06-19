AB’den 177 milyon Euro

Güney Kıbrıs, Avrupa Birliği'nin Avrupa için Güvenlik Eylemi (SAFE) savunma tedarik programı kapsamında ilk ödemesini aldı; hükümete toplam 177,2 milyon Euro tutarında ödeme yapıldı.

Cyprus Mail’in haberine göre, bu ödeme Güney Kıbrıs'ın yaklaşık 1,2 milyar Euro’luk toplam tahsisatının yüzde 15'ini oluşturuyor ve Avrupa Komisyonu, bu fonların Güney Kıbrıs'ın kilit savunma yatırımlarını ilerletmesini, direncini güçlendirmesini ve ortak Avrupa hedefleri doğrultusunda askeri yeteneklerini geliştirmesini sağlayacağını belirtti.

Avrupa Savunma Komiseri Andrius Kubilius ise, SAFE kapsamında Güney Kıbrıs'a sağlanan ön finansmanın Avrupa'nın ortak güvenliğini ve savunmasını güçlendirme konusundaki kararlılığını gösterdiğini savundu.

Kubilius şöyle konuştu:

“Bu destek, Kıbrıs'ın ihtiyaç duyduğu yeteneklere daha hızlı yatırım yapmasına yardımcı olurken, daha güçlü, daha dirençli ve daha bağlantılı bir savunma sanayine yönelik ortak Avrupa hedeflerimize de katkıda bulunacaktır. Güvenlik, dayanışma, hazırlık ve üye devletlerin Avrupa'nın güvenliği için birlikte çalışabilmelerini sağlamakla ilgilidir.”