Mehmetçik’te  şenlik yaşandı

Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi tarafından düzenlenen Yaza Merhaba Şenliği, yoğun katılımla gerçekleştirildi.

Mehmetçik Festival Alanı'nda yer alan etkinlikte çocuklar ve aileleri eğlence dolu bir akşam yaşadı. Köpük partisi, Colour Fest, oyun parkurları, sahne gösterileri ve çeşitli aktivitelerin yer aldığı şenlikte belediye tarafından çocuklara ücretsiz uçurtma ve boya dağıtıldı. Yoğun katılımın olduğu etkinlikte aileler çocuklarıyla birlikte vakit geçirirken, festival alanında birlik ve beraberlik görüntüleri oluştu.

Etkinlikte konuşan Mehmetçik- Büyükkonuk Belediye Başkanı Dr. Fatma Çimen Tuğlu, çocuklar ve gençlerin belediyenin en önemli öncelikleri arasında bulunduğunu belirtti. Göreve geldikleri günden bu yana gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçirdiklerini ifade eden Tuğlu, belediye bünyesinde faaliyet gösteren Spor Akademisi sayesinde yüzlerce çocuğun futbol eğitimi aldığını söyledi.

