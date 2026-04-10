Nefes kesen kareler

Ay'ın çevresinde dolaştıktan sonra Dünya'ya dönüşe geçen Artemis 2'nin görev sırasında çektiği fotoğraflar NASA tarafından paylaşıldı.

Artemis 2'nin tarihi görevinde daha önce sadece 24 insanın çıplak gözle görebildiği Ay'ın karanlık yüzü de kameraların odağındaydı.

Ay'ın kenarında hilal şeklini alan Dünya'da Avustralya ve Okyanusya bölgesi görülebiliyor.

Fotoğrafta Ay'ın arka yüzünün daha çok kratere sahip olduğu dikkat çekiyor.

Bunun nedeni araştırmalara göre iddia edilenin aksine arka tarafın daha fazla göktaşına maruz kalması değil. Bilim insanları Ay'ın arka yüzündeki yer kabuğunun daha kalın olduğunu belirterek bu kalınlığın alttan çıkan erimiş kayaların kraterleri doldurmasını engellediği ifade ediliyor.

Artemis 2 astronotlarının Ay'ın yanından geçerken çektiği fotoğrafta, Ay'daki “Doğu Denizi” (Mare Orientale) görülüyor. Bilim insanları havzadaki siyahlığın milyarlarca yıl önce bir volkanik patlamayla biriken lavlar nedeniyle oluştuğunu belirtiyor. Yaklaşık 425 kilometre genişliğindeki havzanın yaklaşık 3.9 milyar yaşında olabileceği hesaplanırken biriken lavların 3 kilometre kalınlığında olduğu belirtiliyor.

Yeni kratere astronotun ölmüş eşinin adı verildi

Artemis 2 mürettebatı Ay'ın batısındaki parlak Byrgius kraterini de görüntüledi. NASA'nın el izine benzettiği görüntüde Ay yüzeyindeki hem parlak hem de koyu toprak özellikleri gözlemlenebiliyor. Koyu bölgelerin Ay yüzeyinde deniz ya da havza olarak adlandırılan bölgeler olduğu belirtiliyor.

Bu görev boyunca daha önce isimlendirilmemiş 2 krater de gözlemleyen astronotlar, kraterlerden birinin adını kendilerini taşıyan kapsülün adı "Integrity" koyarken diğer kraterin adını da "Carroll" koydu. Carroll'un görevin lideri Reid Wiseman'ın 2020 yılında vefat etmiş eşinin adı olduğu açıklandı.

Astronotlar Samanyolu’nu da görüntüledi

Artemis 2 astronotları, yalnızca Dünya ve Ay'ı değil, Samanyolu Galaksisi'ni de gözlemleme ve fotoğraflama şansı buldu. Ay'ın etrafından dolaştıktan sonra Dünya'ya dönüş yoluna çıkan Artemis mürettebatı Samanyolu'ndan ilginç kareler yakaladılar. NASA fotoğrafları yayınlarken, "Gökyüzü yıldızlarla dolu. Başarılı bir ay geçişinin ardından, Artemis 2 astronotları 7 Nisan 2026'da galaksimiz Samanyolu'nun nefes kesen fotoğrafını çektiler" diye yazdı.

