Tahran tetikte

ABD ile İran arasındaki ateşkes, kırılganlığını ilk gününden gösterdi. Bölgede tansiyon hala düşmezken İran lideri Mücteba Hamaney savaşa ve ateşkese ilişkin mesaj yayınladı.

"İran savaş aramıyor ancak haklarımızdan da vazgeçmeyeceğiz" diyen Hamaney “Önceki lideri Ali Hamaney'in ve şehitlerimizin intikamını alma konusunda kararlıyız” ifadelerini kullandı.

İran halkına sokaklara çıkmaya devam edilmesi gerektiğini söyleyen Hamaney, bunun müzakerelerin sonucuna etki edeceği vurgusunu yaptı.

Hamaney, Hürmüz Boğazı'nın işletilmesinde yeni bir aşamaya geçeceklerini söyledi.

Ateşkeste Lübnan kırılganlığı

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da X üzerinden bir mesaj paylaştı. İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını “Ateşkes anlaşmasının açık bir ihlali ve potansiyel anlaşmalara uymama ve aldatmanın tehlikeli bir işareti” olarak değerlendiren Pezeşkiyan, saldırganlıkların devam etmesinin müzakereleri anlamsız kılacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, “Tetikte olmaya devam edeceğiz ve İran asla Lübnanlı kardeşlerini terk etmeyecektir.” diye yazdı.

Netanyahu: Lübnan ile müzakere başlanması talimatı verdim

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatı verdiğini söyledi.

Netanyahu, "Müzakereler Hizbullah'ın silahsızlandırılması ve İsrail ile Lübnan arasında barışçıl ilişkiler kurulması üzerine olacak" dedi.

Ateşkes bozulmanın eşiğinden döndü

Bu arada İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yapılması planlanan görüşmelere İran heyetinin gideceğini duyurdu. İranlı Bakan Yardımcısı ayrıca, İsrail'in Lübnan saldırılarını ABD'nin durdurması gerektiğini, bölgedeki herhangi bir barışın Lübnan'ı içermesi gerektiğini ve önümüzdeki saatlerin kritik olduğunu söyledi.

İranlı Bakan Yardımcısı, İran'ın 8 Nisan gecesi ateşkes ihlaline karşılık vermeye hazırlandığını ancak Pakistan'ın müdahale ettiğini söyledi.

İspanya İsrail’i suçladı

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail'i Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarıyla uluslararası hukuku ve Ortadoğu'da yeni varılan 2 haftalık ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

Albares, parlamentoda "İsrail'in ateşkesi hiçe sayarak ve uluslararası hukuku ihlal ederek Lübnan'a yüzlerce bomba attığını gördük" dedi ve Albares, bölgede barışı sağlamak umuduyla Tahran'daki büyükelçiliğini yeniden açacağını duyurdu.



Güncelleme Tarihi: 10 Nisan 2026, 10:03