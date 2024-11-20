Nükleer doktrin onaylandı

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın ilk kez ABD'ye ait uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Rus topraklarına saldırdığını duyurdu.

Bakanlık, Rus hava sahasına giren 6 füzeden 5'inin düşürüldüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu, uzun menzilli ATACMS füzeleri ile Bryansk bölgesinde askeri bir tesisi hedef aldı.

Hedef alınan askeri tesis, sınıra yaklaşık 115 kilometre uzaklıkta yer alıyor.

Amerikan yönetiminin kullanılmasına izin verdiği ATACMS füzelerinin en önemli özelliği, 300 kilometrelik bir menzili olması. Bu füzelerle, Rusya'nın Ukrayna sınırına yakın bölgelerinin vurulması hedefleniyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Seygey Lavrov, ATACMS füzelerinin kullanılması hakkında açıklamalarda bulundu.

Lavrov "Ukrayna'nın ATACMS füzeleriyle saldırması savaşı tırmandırmak niyetinde olduklarının göstergesi" dedi.

Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı. ABD'nin Ukrayna'ya Rus topraklarında kullanılmak üzere uzun menzilli füze onayı vermesinin ardından alınan karar, dünya başkentlerinde endişe yarattı.

Kararın ardından Kremlin'den yapılan açıklamada ise, Rusya'nın egemenliğinin tehdit edilmesi durumunda "nükleer silah kullanma hakkının saklı tutulduğu" belirtildi.

Hükümetin internet sitesinde yayınlanan belgeye göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, güncellenmiş nükleer doktrini onayladı.

Putin’in imzaladığı kararnameye göre, nükleer silahların kullanım koşullarının belirlenmesine ilişkin şartlarda bazı güncellemeler yapıldı.

Yeni doktrinde neler var

Yeni doktrinde, bir ülkenin, nükleer silah sahibi başka bir ülke desteğiyle Rusya topraklarına balistik füze saldırısı yapması durumunda Rusya’nın nükleer yanıt vermesine olanak verilirken insansız hava araçları veya savaş uçaklarıyla yapılan saldırılar da bu kapsama alındı.

Kasım ayının başındaki ABD başkanlık seçimlerinden sadece birkaç hafta önce Rus lider nükleer doktrinde değişiklik yapılmasını emretmişti.

Putin, Rusya'ya yönelik herhangi bir saldırının başka bir nükleer güç tarafından desteklenmesinin Rusya'ya yönelik "ortak bir saldırı" olarak değerlendirileceği konusunda uyarmıştı.