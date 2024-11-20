Yeni anlaşma gündemde

Fransa ve Güney Kıbrıs’ın aralarındaki stratejik anlaşmanın düzeyinin yükseltilmesini hedeflediği; Güney Kıbrıs ile Fransa başkanlarının ise konuyla ilgili iletişim halinde oldukları ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Fransa’yla Yeni Stratejik Anlaşma- İki Ülkenin İlişkisinin Düzeyi Yükseltiliyor- Hristodulidis ile Macron Arasında Temaslar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in dün Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Fransız senatörlerle görüştüğünü yazdı.

Habere göre Rum Hükümeti Sözcü Yardımcısı Yannis Andoniyu Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Fransız Senatosu Avrupa Konuları Komitesinden heyetle görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, Hristodulidis’in Fransız Senatosu üyelerini 2016 yılından bu yana iki ülke arasında bulunan stratejik anlaşmanın düzeyinin yükseltilmesi konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la iletişim halinde olduğu konusunda bilgilendirdiğini ifade etti.

Andoniyu hedeflenen şeyin iki başkan düzeyinde yeni bir anlaşma imzalanması olduğunu ifade etti.

Gazete 2016 yılında iki ülkenin dışişleri bakanları düzeyinde, iki ülkenin güvenlik, savunma, ekonomi, eğitim ve kültür alanındaki diyaloğunun güçlendirilmesi için Fransız-Güney Kıbrıs stratejik gündeminin imzalandığını anımsattı.

Andoniyu buna paralel olarak açıklamasında Hristodulidis’in Fransız senatörleri Kıbrıs sorunu, AB’yle ilgili konular, Kıbrıs’ın geniş bölgesindeki durum, göç konusu, iklim değişikliği ve Donald Trump’ın ABD başkanlığına yeniden seçilmesinin ardından Avrupa’nın ertesi günü konusunda bilgilendirdiğini belirtti.

Andoniyu açıklamasında Hristodulidis’in BM Güvenlik Konseyi daimî üyesi olan tek AB devleti olarak Fransa’ya Kıbrıs sorunuyla ilgili yardımı ve ezeli çabalarından ötürü teşekkür ettiğini aynı zamanda iki ülke arasındaki tarihi bağları ve Güney Kıbrıs’ın Fransa’dan savunma ekipmanı tedarik etmesini vurguladığını da aktardı.