Çalışanlara plaket sunuldu

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs başta olmak üzere birçok ülkede iştirakleri ile turizm ve ekonomiye değer katan Net Holding’in 50. kuruluş yıl dönümü, Merit Royal Diamond Otel’de düzenlenen görkemli bir gala gecesi ile kutlandı. Kuzey Kıbrıs’ta faaliyet gösteren Merit Otellerinin ve Net Holding’in yönetici ve çalışanlarının bir araya geldiği 50. Yıl Kıbrıs Galası, Net Holding Yönetim Kurulu Başkanı Besim Tibuk’un açılış konuşması ile başladı.



1974 yılında yüz turist rehberi arkadaşı ile birlikte kurduğu Net Holding’in 50. yaşında çalışanlarına seslenen Besim Tibuk, hayatta en önemli unsurların sağlık ve dostluk olduğuna vurgu yaptı.

Gecede konuşma yapan Net Holding Murahhas Üyesi Hande Tibuk, tüm yönetici ve çalışanlara teşekkürlerini sunarak aynı çatı altında birlikte çalışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirirken Yönetim Kurulu Üyesi Murat B. Tibuk ise 2025 yılında hep birlikte daha nice başarılara imza atacaklarına dikkat çekti.







Net Holding çatısı altında 20 yıl ve üzeri görev yapmış olan yönetici ve çalışanlar, yarım asırlık yolculuğun değerli birer parçası olmalarından dolayı gala gecesinde plaket takdimi ile onurlandırıldı. Plaket alan yüzü aşkın yönetici ve çalışanla birlikte 50. yıl pastasının kesilmesinin ardından Koray Avcı konseri ile coşkulu kutlama devam etti.

KKTC, Karadağ, Hırvatistan ve Bulgaristan’da Merit markası altında toplam 10 otel ve 11 casino işletmesi ile faaliyet gösteren Net Holding’in 50. Yıl Kıbrıs Galası’nda davetliler, Koray Avcı’nın birbirinden hareketli şarkılarıyla gönüllerince eğlendi ve bugüne kadarki başarılarını kutlayıp Net Holding’e nice 50 yıllar temenni etti.