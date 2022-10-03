Öfke dinmiyor

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin ölümünün ardından patlak veren protestolar, iki günün ardından Tahran’da yeniden başladı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ülkedeki birçok üniversite dün eylemlere sahne oldu. Bu kapsamda Tahran’daki Veliasr Caddesi’nde bulunan Cihad Meydanın'da da küçük gruplar halinde yürüyüşler yapıldı.

Yönetim karşıtı sloganlar atan göstericiler yer yer bir araya gelerek daha büyük gruplar oluşturdu.

Güvenlik güçlerinin önlem aldığı cadde ve meydanlardaki göstericiler, eylemler sırasında ara sokaklara dağıldı.

Güvenlik güçlerinin göz yaşartıcı gazla müdahalesiyle hareketli anlar yaşanan sokaklarda, otomobil ve motosiklet sürücüleri korna çalarak göstericilere destek verdi.

Veliasr Meydanı, İnkılap Caddesi, Veliasr Dörtyol ve Sadıkiye Meydanı’nda sloganlar atarak yürüyüş yapan göstericilere polis gazla müdahale etti. Müdahaleden yoldan geçen vatandaşlar da etkilendi.

İran’da üniversite öğrencileri sokaklara çıkarak “Jin jiyan azadî” sloganıyla İran’daki baskıcı rejim ile Jina Mahsa Amini’nin katledilmesini kınadı.

İran’daki gösteriler

Tahran’da 13 Eylül’de “ahlak polisi” olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini’nin 16 Eylül’de yaşamını yitirmesi ülkede infiale yol açmıştı.

Emini’nin 17 Eylül’de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

İran devlet televizyonu gösteriler sırasında aralarında güvenlik güçlerinin de olduğu 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

