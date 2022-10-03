Herkes şikâyetçi

Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domates kilosu 25, salatalık 20, kabak 10, fasulye 35, börülce 30 liradan alıcı bekledi. Biber türüne göre 30 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarla tezgaha konurken, patates 18, kuru soğan 15 liradan alıcı bekledi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar fiyatlardan, esnaf ise üretim maliyetlerinin artmasından dert yandı.

Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:

Fasulye 35 lira

Börülce 30 lira

Salatalık 20 lira

Domates 25 lira

Bamya 40 lira

Acı biber 30 lira

Dolmalık biber 25 lira

Kabak 10 lira

Patlıcan 10 lira

Patates 18 lira

Kuru soğan 15 lira

Nar 10 lira

Erik 18 lira

Elma 15 lira