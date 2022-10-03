Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domates kilosu 25, salatalık 20, kabak 10, fasulye 35, börülce 30 liradan alıcı bekledi. Biber türüne göre 30 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarla tezgaha konurken, patates 18, kuru soğan 15 liradan alıcı bekledi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar fiyatlardan, esnaf ise üretim maliyetlerinin artmasından dert yandı.
Pazar yerinde dün bazı ürünlerin fiyatları şöyleydi:
Fasulye 35 lira
Börülce 30 lira
Salatalık 20 lira
Domates 25 lira
Bamya 40 lira
Acı biber 30 lira
Dolmalık biber 25 lira
Kabak 10 lira
Patlıcan 10 lira
Patates 18 lira
Kuru soğan 15 lira
Nar 10 lira
Erik 18 lira
Elma 15 lira
Herkes şikâyetçi
Pazar alışverişine çıkan vatandaşlar fiyatlardan esnaf ise üretim maliyetlerinin artmasından dert yandı
Merkez Lefkoşa’da kurulan açık pazarda domates kilosu 25, salatalık 20, kabak 10, fasulye 35, börülce 30 liradan alıcı bekledi. Biber türüne göre 30 ile 25 lira arasında değişen fiyatlarla tezgaha konurken, patates 18, kuru soğan 15 liradan alıcı bekledi. Pazara alışverişe gelen vatandaşlar fiyatlardan, esnaf ise üretim maliyetlerinin artmasından dert yandı.
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