Başrolde Vasilios

Güney Kıbrıs’ta son dönemde papazlar, milletvekilleri ve bakanlar Rum ordusunun birliklerinde atış talimi yaptığı bildirildi. Talimlerin perde gerisindeki ismin Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sözde Maraş Metropoliti olan Vasilios olduğu belirtildi. TRT’de yer alan habere göre; Güney Kıbrıs’ta son dönemde papazlar, milletvekilleri ve bakanlar Rum ordusunun birliklerinde atış talimi yapıyor. Bu talimlerde başrolü ise Dünya Ortodoks Kiliseleri Konseyi Başkanı ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nde sözde Maraş Metropoliti olan Vasilios oynuyor.

Güney Kıbrıs’ta önce papazlara atış talimi yaptırıldığı, ardından Washington'un Güney Kıbrıs'a silah ambargosunu kaldırdığı belirtildi.

Rum Savunma Bakanı ve milletvekilleri, Rum ordusunun silahları ile atış talimlerinde boy gösterirken,

Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandıran bu kışkırtıcı adımların ardındaki isim olan

Vasilios’un tüm provokatif eylemlerin organizatörü olduğu kaydedildi.

Vasilios’un Rum ordusuna mali destek verdiği, papazların silah kullanma eğitimi almasına önderlik ettiği ifade edildi. Rum generallerin rütbe almasını sağlayan ismin de Vasilios olduğu, atış talimlerini yaptıran Tümgeneral Lukas Hadjimihail’i ödüllendirdiği, din adamlarının ellerinde silahla poz vermesine de "olağan" dediği aktarıldı.