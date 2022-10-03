Güzel bir etkinlik oldu

Alzheimer Derneği’nin ilk kez düzenlediği çamur yoğurma etkinliği, 1 Ekim Dünya Yaşlı Hakları gününde Merkez Lefkoşa'da yapıldı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre etkinlik, Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ile Mağusa Kale, Girne Vatan, Lefkoşa Başkent, İskele Sahil, Mağusa Mesarya, Nicosia New Generation, Mağusa Ravelin, Young Professionals Cyprus Virtual, Lefkoşa Kuzey Kıbrıs Lions Kulüpleri’nin katkıları ile yapıldı.

Seramik sanatçısı Leman Cankat öncülüğünde, içerisinde demans ve Alzheimer hastalarının da bulunduğu 60 yaş üstü kişiler, çamurla oynayıp yaratıcılıklarını geliştirirken bir yandan da ince motor hareketlerini güçlendirip akranlarıyla sosyalleşme fırsatı elde etti.

Alzheimer Derneği Başkanı İzlem Sönmez, etkinlikle ilgili açıklamasında, “Yaşlıların sağlık hizmetlerine erişiminde karşılaştıkları sıkıntıları bir nebze gidermek adına bu tür etkinlikler düzenlediklerini ve ülkedeki yaşlıların keyifli vakit geçirmesi için imkân yaratmaya çalıştıklarını” söyledi.