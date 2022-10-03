‘Seyirci kalamayız’

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, Amerika Birleşik Devletleri’nin (ABD) Kıbrıs Rum yönetimine silah ambargosunu kaldırma kararıyla ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye’nin ABD’nin bu kararına tepki göstermekte “son derece haklı” olduğunu söyledi.

Özersay, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Türkiye ABD’nin bu kararına tepki göstermekte son derece haklıdır. Çünkü bölgedeki dengeleri Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhine değiştirmeye çalışıyorlar. Türkiye’nin oturup buna seyirci kalması beklenemez” dedi.

“Ancak bunun kararı alınırken soğukkanlı olunmalı, tahriklere gelmeden stratejik ve mantıklı adımlar atılmalıdır” diyen Özersay, “Stratejik ortağımız ve müttefikimiz olan Türkiye ile birlikte hareket etmeliyiz ama bunu bölgede gerginliği artırmak için değil bilakis dengelerin bozulmasına izin vermeyerek barışı ve istikrarı sağlamak için yapmalıyız” ifadelerini kullandı.

Kudret Özersay, açıklamasına, “Hem dünya genelinde hem de Doğu Akdeniz bölgesinde ABD ile Rusya arasında ciddi bir gerginlik ve çekişme var, küresel aktörlerin stratejik öncelikleri ve yıllardır belirli bir temele oturan güç dengeleri değişiyor. Kıbrıs Rum siyasi liderliği, ABD’nin Rusya konusundaki zayıf karnını kendi menfaati çerçevesinde kullanmaya çalışıyor” diye devam etti.

Rum liderliği aynı tarihi yanılgıya düşüyor

Kıbrıs Rum liderliğinin “geçmişte olduğu gibi şimdi de güvenlik ve bölgesel barış konularında tarihi bir yanılgı içinde” olduğunu düşündüğünü ifade eden Özersay “Bu adanın yakın siyasi geçmişinde Kıbrıs Rum siyasi liderliğinin aşırıya kaçan taleplerinin maalesef Kıbrıs’ta yaşayan herkese birtakım ağır bedeller ödettiğini hep birlikte yaşayarak gördük. Gerginliğin ve askeri anlamdaki tırmanmanın herkese zararı olur çünkü doğal olarak Türkiye ve KKTC bölgedeki askeri dengeyi değiştirmeye dönük olarak atılacak adımlar karşısında dengeleyici hamleler yapacaktır, bunu da kimse yadırgayamaz” dedi.