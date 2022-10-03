Kimin umurunda zehirleniyoruz !

Suna ERDEN

Avrupa Birliği’nin mali katkılarıyla oluşturulan Güngör’deki çöplük doğru yönetilmemesi nedeniyle yangın tehlikesinin daha da artması herkesi endişelendiriyor. Çöplük için 10 yıllık bir süre konmasına karşın 6 yılda dolmasının yangınlara davetiye çıkardığı belirtiliyor.

Son iki gündür devam eden yangın nedeniyle başkent Lefkoşa ve çevresindeki tüm bölgeler dün de zehir soludu. HP Genel Başkanı Kudret Özersay, Güngör’den yayılan zehrin Mağusa’nın üzerine kadar ulaştığını belirtirken “Herhalde söndürülmesi için yağmurun yağması bekleniyor” dedi.

Zehirli dumanlar yayıldı

Güngör Katı Atık Depolama Tesisi'nde önceki akşam başlayan yangın dün de sürdü.

Çöplükten çıkan zehirli dumanlar, Lefkoşa bölgesini ciddi şekilde etkilerken, Gazimağusa’dan dahi görüldü. Çöplükte sürekli çıkan yangınlar tepkiye neden oldu. Birçok kişi sosyal medya hesaplarından duruma isyan etti.

Diyalog’u arayan vatandaşlar da çöplüğün bilerek yakıldığını öne sürdü. Vatandaşlar, “2- 3 haftada bir Güngör çöplüğü istikrarlı bir şekilde yanıyor ve bunun bilinçli olduğu ortadadır. Şimdide 2 gündür bölge halkı olarak kokudan, dumandan nefes alamıyor, zehirleniyoruz. Çevre Koruma Dairesi, Turizm ve Çevre Bakanlığı lütfen harekete geç” ifadelerini kullandı.

Özersay: Sönmesi için yağmur bekleniyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay da yangına tepki gösterdi. Özersay, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda tepkisini şu cümlelerle ortaya koydu:

“Güngör çöplüğü yanıyor, zehir Mağusa’nın üzerine gelmiş, çıplak gözle bile görünüyor. Herhalde sönsün diye salı günü yağması beklenen yağmur bekleniyor…”

TDP: Çevre felaketine dönüştü

Toplumcu Demokrasi Partisi de (TDP) yangından dolayı Ulusal Birlik Partisi’ni suçladı. TDP tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Ulusal Birlik Partisi hükümete geldiğinden beri Güngör’de denetimler tümüyle durmuş ve şartname dışına çıkılarak AB’nin kurduğu sistem şu an bir çevre felaketine dönüşmüştür. Şartname, azotun hücrelerden ayrıştırılacak mekanizmalar kurulmasını istemesine rağmen bunlar son iki yıldır kurulmamış ve bu nedenle tesis yangına açık, yangın olduğu zaman ise söndürülemez duruma gelmiştir. Güngör Çöplüğü Ulusal Birlik Partisi’nin ülkeyi nasıl yönettiğinin açık bir kanıtıdır.”

Güngör Çöplüğü’ndeki sorunlar

Katı Atık Master Planı çerçevesinde 2012 yılında hizmete giren Güngör Katı Atık Tesisi, sadece evsel atıkların toplanması amacıyla tasarlandı. Ancak Güngör Katı Atık Depolama Tesisi’ne tüm atıkların depolanması tesisin kapasitesini kısa sürede doldurdu. Tesis doğru yönetilmediği için 10 yılda dolması öngörülen birinci hücre 6 yılda dolarken, ikinci hücre 2018 yılında devreye alındı. İkinci hücrenin ise 2030 yılına kadar çöp depolamasına hizmet edeceği öngörüldü, ancak atık miktarının günden güne arttığı, yeşil ve moloz atıklar için belediyelere yeni bir yer gösterilmemesi durumunda ikinci hücrenin de yakın bir zamanda dolacağı belirtiliyor. Güngör Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’ne 28 belediyeden 14’ü çöplerini götürürken, nedeni bilinmeyen birçok yangın meydana geliyor.

Güncelleme Tarihi: 03 Ekim 2022, 10:04