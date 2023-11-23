Ölen askerlerin kalıntıları iade edildi

Güney Kore, 1950-1953 yıllarında yaşanan Kore Savaşı'nda hayatını kaybeden 25 Çinli askerin kalıntılarını iade etti.

Yonhap'ın haberine göre, söz konusu askerlerin kalıntıları, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Incheon Havalimanı'nda düzenlenen törenle Çinli yetkililere teslim edildi.

Törene Güney Kore Savunma Bakan Yardımcısı Kim Seon-ho ve Çin Gazi İşleri Bakan Yardımcısı Çang Cıngguo da katıldı.

Güney Kore, 2014'te imzalanan proje kapsamında, şimdiye kadar 938 Çinli askerin kalıntılarını iade etti.