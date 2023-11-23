KKTC Mit'in gözetiminde haberleri Rum basınında geniş yer buldu

Fileleftheros gazetesi “Taşınmaz Mal Satın Alımları MİT’in Takibinde” başlığıyla yer verdiği haberinde, Hakan Fidan’ın yaptığı konuşmaya dayanarak, Türk Gizli Servisleri (MİT) ile Türkiye Dışişleri Bakanlığının KKTC’deki taşınmaz mal satın alımlarını izlediğini ve kontrol ettiğini yazdı.

Gazete, Kıbrıs Türk basınında yer alan haberlerin de taşınmaz malların satın alınması aracılığıyla kara para aklandığından söz edildiğini yazarken, haberinin devamında Yenidüzen’in haberine yer verdi.

Alithia gazetesi ise “Taşınmaz Mal Satın Alınması Aracılığıyla Kara Para Aklanması- İşgal Altındaki Bölgelerdeki Yasa Dışılıklarla İlgili Olarak Haberler ve Bilgiler Artıyor” başlığıyla yer verdiği haberinde, Yenidüzen gazetesinin dünkü haberine dayanarak, KKTC’deki taşınmazların kara para aklanması metodu olarak kullandığına dair iddiaların arttığını öne sürdü.

Gazete, söz konusu iddiaların İngiliz “Guardian” gazetesinde yer alan haberin ardından arttığını belirtirken, Guardian’da yer alan habere göre KKTC’nin kara para cennetine dönüştüğünü ileri sürdü.

Konuyla ilgili haberler Haravgi gazetesinde ise “KKTC’deki Taşınmazların Satın Alınması Yoluyla Kara Para Aklanması- Guardian: İşgal Altındaki Kıbrıs Kara Para Cennetine Dönüştü” başlıklarıyla yer aldı.

Güncelleme Tarihi: 23 Kasım 2023, 12:28