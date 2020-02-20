Ölü sayısı 2 bini geçti

Çin'de ortaya çıkan yeni Corona virüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 2 bini aştı. Vaka sayısı da 74 binin üzerine çıktı. Virüs, dünya genelinde yayılmaya devam ederken en son Türkiye'nin komşusu İran'a da sıçradı. İran'ın Kum kentinde yeni tip corona virüs nedeniyle 2 İran vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. Çin’de yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı, biri Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nden olmak üzere, 2 bin 5’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu’ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede kesinleşen vaka sayısı 11 bin 977’sinin durumu ciddi olmak üzere

74 bin 185’e çıktı. Durumu şüpheli olan vakaların sayısı 5 bin 248’e, müşahede altındakilerin sayısı ise 135 bin 881’e gerilerken, salgından iyileşerek taburcu olanların sayısı 14 bin 376’ya ulaştı. Diğer yandan vaka sayısı Hong Kong’da 62’ye yükselirken, Makau Özel İdari Bölgesi’nde 10 olarak açıklandı. Bu arada son 24 saatte 136 kişinin hayatını kaybettiği ülkede, 1749 yeni vaka saptandı. Söz konusu yeni can kayıplarının 132’si, yeni vakaların da 1693’ü Covid-19 salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde gerçekleşti.

Corona virüsü İran’da 2 can aldı

İran'ın Kum kentinde yeni tip Corona virüs nedeniyle 2 İran vatandaşının hayatını kaybettiği açıklandı. Bulaşıcı hastalıklarla ilgili sağlık ekiplerinin söz konusu kentte çalışmalarına başladıklarını dile getiren İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Cihanpur, Kum'da yaşayan vatandaşları, insanlarla tokalaşma gibi yakın temastan kaçınmaları ve hijyene dikkat etmeleri konusunda uyardı. Virüs tespit edilen kişilerin hangi ülkenin vatandaşı olduklarına ilişkin bilgi verilmedi.