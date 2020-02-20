“Üniversiteler adasıyız”

İstanbul’da düzenlenen Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışında konuşan Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC'de 140 ülkeden öğrenci ve 90 ülkeden öğretim görevlileriyle oluşan kültürde din, dil, ırk, renk ayrımı olmadığını, inanç, kültür, düşünce ve ifade özgürlüğü olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu, Avrasya Üniversiteler Birliği (EURAS) desteğiyle Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen 5. Avrasya Yükseköğretim Zirvesi'nin açılışında, KKTC'yi "üniversiteler adası" olarak adlandırdıklarını dile getirdi.

KKTC'nin 21 üniversite ve 103 bin öğrenciyle dünyaya katkıda bulunduğunu kaydeden Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Üniversitelerimizin akredite olmasıyla 140 ülkeden gelen öğrencilerimiz, 90 ülkeden gelen öğretim görevlilerimizle ve kültürlerin buluşmasıyla oluşan kültürümüzün içerisinde, din, dil, ırk, renk ayrımı yok; inanç özgürlüğü, kültür özgürlüğü, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü var. Bütün hedef, daha mutlu bir dünya, daha sağlıklı bir dünya yaratılmasına katkıda bulunmak."

Çavuşoğlu, akademik kadronun uluslararası yeterliliklerine ve üniversitelerin uluslararası standartlara ulaşma gayretine işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve YÖK'ün destekleriyle oluşturduğumuz üniversiteler adası hedefine ulaşmak için her gün bir adım atmaktayız." dedi.