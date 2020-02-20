Dövize göre ayarlama

Ömer KADİROĞLU

Özel eczanelerdeki tüm beşeri ve Türkiye menşei ilaçların fiyatları dün itibari ile yüzde 12,1 zamlandı. Kıbrıs Türk Eczacılar Birliği (KTEB) Başkanı Umut Öksüz, Türkiye’de olduğu gibi yüzde 12,1’lik ilaç zammının KKTC’de uygulamaya girdiğini açıkladı. İlaca yapılan zam vatandaşın da tepkisine neden oldu. Diyalog’a konuşan vatandaşlar isyan etti. Bazı vatandaşlar düzenli olarak ilaç kullandıklarını, sürekli almak zorunda olduklarını ifade ederek, “Zaten fiyatlar çok pahalıydı şimdi alınamaz duruma gelecek” dedi.

Vatandaşlar, “Bizim için tek yol hasta olmamak için dua etmek” şeklinde konuştu.

Öksüz: Direkt etki ediyor

Türkiye’de ilaç fiyatlarına yapılan artış dün itibari ile KKTC’ye de yansıdı. KTEB Başkanı Umut Öksüz, Türkiye’deki fiyat artışının, Türk Lirası’ndaki değer kaybından kaynaklandığı belirtti.

Öksüz, özellikle sürekli ilaç kullanan vatandaşların zamdan kötü etkileneceğini ifade etti.

Ülkede ihtiyacı karşılayacak ilaç üretimi olmamasını eleştiren Öksüz, ithalata mecbur bırakılan sektörün yaşanan ekonomik dalgalanmalardan direkt olarak etkilendiğini söyledi.

Vatandaşlar ise her gün bir şeylere zam yapıldığını belirterek isyan etti. Vatandaşlar şunları söyledi:

Ne dediler…?

Ahmet Keskindağ

“Yüzde 12 oranındaki zam kabul edilemez. İlaç ve süt gibi ürünlere zam yapmak bence en son düşünülmelidir. Alım gücünün düştüğü bugünlerde insan sağlığı için kullanılan ilaçlara zam yaparak onları daha da zora sokmak asla doğru bir karar değildir. Devlet kaynak yaratmak isterse daha değişik alanlarda ve hizmetlerden yapması gerekiyor. İlaca yapılan zam biz vatandaşları daha da kötü bir duruma götürecektir.”



Veli Soner

“Yatıyoruz zam kalkıyoruz zam. Her zaman olduğu gibi yine yüksek bir zam haberi ile karşı karşıya bırakıldık. Zorunlu alanlar dışında zam yapılmasını doğru bulmuyorum.

Kolesterol hapı kullanıyorum; 110 lira ve şimdi bunu yüzde 12 oranında zamlı almak zorunda kalacağım.”

Zübeyde Ceren

“Her şeye zam yapılıyor ancak insan sağlığı için kullanılan ilaçlara yapılan bu artış doğru değil.

Zaten çok pahalı olan ilaçlara bir de zam eklenince durum iyice içinden çıkılmaz bir hale geliyor. Alım gücü zamlar karşısında düşen vatandaşlar zam yükünün altında ezilmeye devam ediyor.”

Ertan Özentürk

“Artık yapılan zamları takip etmekte güçlük çekiyoruz. Artık bu tür durumlara dur diyecek biri var mı tartışılır. Dünyada ilaçlar ucuzlarken bizde artmasının nedeni nedir?

Antibiyotik ve ağrı kesici ilaçlar kullanıyorum ve bunların bir anda yüzde 12 oranında zamlanması asla kabul edilir bir durum değildir. Vatandaşlar her gün yapılan zamlar karşısında ezilmeye devam ediyor.”

Hasan Ateş

“Kalp ilacı kullanıyordum ancak alamadığım için bir süredir kesmiştim. Şimdi bu zamla hiç alamayacağım. Bana göre vatandaşlar oturup kalksın hasta olmamak için dua etsin.”

Fatma İşegüven

“Asgari ücrete bu kadar düşük bir artış yapılırken ilaçlara yüzde 12 oranında değil daha düşük bir artış uygulanmalıydı. Vatandaşlar günümüz şartlarında bu zamları artık kaldıramaz duruma gelmiştir. Yetkililerin bir an önce halkın ne durumda olduğunu görmesi gerekmektedir.”



Bazı ilaçlarının eski ve yeni fiyatları şöyle;

İlaç İsmi Eski Fiyat Yeni Fiyat

Hyzaar Tab. 27.00 TL 30.80 TL

Micardis Plus 44.00 TL 49.59 TL

Rilace 25.00 TL 28.00 TL

Ator 25.00 TL 28.00 TL

Ventolin 15.00 TL 17.55 TL

Nurofen Cold and Flu 22.00TL 25.37 TL

Majezik 16.00 TL 18.00 TL

Cataflam 20.00 TL 23.00 TL

Panadol 7.00 TL 7.93 TL

Yasmin 63.00 TL 70.00 TL

Cipram 21.00 TL 24.00 TL

Klamoks 22.00 TL 25.00 TL

Enfexia 32.00 TL 36.00 TL