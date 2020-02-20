Belgesel niteliğinde

Kıbrıs tarihinin en önemli dönemeçlerinden biri olan Annan Planı döneminde yaşanılanların konu edildiği Yüzleşme adlı kitap yayınlandı.

Aktif politikadan iki yıl önce ayrılan Dr. Mustafa Arabacıoğlu, 580 sayfalık kitabında Kuzey ve Güney arasında sınır kapılarının açılması sürecinde Annan Planı referandumuna kadar geçen sürede gelişen olağanüstü olayları kaleme aldı. Arabacıoğlu kitabında QR teknolojisine de yer vererek o dönemki televizyon programlarını da bazı önemli yazışma ve belgeleri de bu kitabının içerisine entegre etti.

Sürecin başladığı 2002 yılında Sağlık Bakanlığı görevini yürüten Dr. Arabacıoğlu, kitabının ön sözünde yaşanılan süreç ile birlikte dış politika ve özellikle Kıbrıs sorununa yönelik bir çalışma yapmadığını ancak Avrupa Birliği üyeliği ve Kıbrıs sorunun çözümüne yönelik bir sürecin başlamasıyla birlikte kendisinin de bu konuya eğildiğini anlatıyor.

Kitabın tanıtımı bugün

Diyalog TV Haber Müdürü Aytuğ Türkkan’a kitabını sunan Arabacıoğlu, kitap tanıtımının bugün saat 17.00-19.00 saatleri arasında Lefkoşa Atatürk Kültür Merkezi’nde saat gerçekleştirileceğini belirtti.

Kasım 2002- Mayıs 2004 tarihleri arasında yaşanan Annan Planı sürecini ele alan kitapta, sözkonusu dönemdeki siyasi tartışmalar, Meclis’te yapılan kapalı oturumlarda konuşulanlar, medyada yapılan tartışmalar geniş biçimde anlatılıyor.

Kitabın tanıtım etkinliğinde, Dr. Arabacıoğlunun sunumu yanında, 2. Cumhurbaşkanı M. Ali Talat, DP eski Genel Başkanı Serdar Denktaş, zamanın görüşmeci heyetinde bulunan Ergün Olgun da birer konuşma yapacak.

Kitabını Başbakan’a takdim etti

Öte yandan Başbakan Ersin Tatar, Dr. Mustafa Arabacıoğlu'nu kabul ederek görüştü.

Başbakanlık’ta gerçekleşen kabulde Arabacıoğlu, “Yüzleşme” adlı kitabını Başbakan Ersin Tatar’a takdim etti.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, uzun yıllar bakanlık ve milletvekilliği görevinde bulunmuş eski siyasetçilerden Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Annan Planı sürecinde yaşananları konu alan “Yüzleşme” adlı kitabını Başbakan Ersin Tatar’a sundu.

Başbakan Ersin Tatar, Dr. Mustafa Arabacıoğlu'na teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.