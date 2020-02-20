“Ekonominin  milliyeti yok”

Tuğçe Ülkü AYDIN

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, Kuzey Kıbrıs’taki marketlerde satılan ürünlerin, Güney Kıbrıs’a göre yüzde 34 daha ucuz olduğunu söyledi.

Nalcıoğlu, Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde; işlevleri aynı temel gıda ve tüketim malzemelerinden seçilen tüketimi fazla market ürünlerinde yapılan karşılaştırmada; aynı işlevde, aynı gramaj veya ağırlıktaki ürünlerin toplamının KKTC’de 300 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 68.29 Euro, yani bugünkü kur ile yaklaşık 450 TL tutuğunu kaydetti.

Marketler Birliği, Kuzey temel tüketim mallarının fiyatlarını araştırarak, elde ettiği rakamları düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası toplantı salonunda yer alan basın toplantısına, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy da katıldı.

Toplantıda, KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, birlik, bakanlık ve Ticaret Dairesi yetkilileri hazır bulundu.

Basın toplantısında sırasıyla, KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı.

Tulga: Görüş birliği gerekli

Toplantıda ilk sözü alan KTEZO Koordinatörü Hürrem Tulga, Marketler Birliği’nin hayatın can damarı olan bir konuda duyarlılık gösterdiğini söyleyerek, bakanların konuya ilgi göstererek basın toplantısına katılmasının önemli olduğunu vurguladı.

Ekonomi gibi bir konuda görüş birliğinde olunmasının önemine değinen Tulga, yapılan işlerden sonuç alınması açısından görüş birliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

Nalcıoğlu: Piyasa araştırması yaptık

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nalcıoğlu, bir süredir devam eden KKTC ve Güney Kıbrıs’taki marketlerin fiyatları konusundaki tartışmalar üzerine, birlik olarak benzer temel tüketim ürünlerinden seçim yaparak bir piyasa araştırması yaptıklarını söyledi.

Nalcıoğlu, bu araştırmanın aynı ölçekte kampanya sürdüren ve fiyatları en düşük marketler arasında yapıldığına işaret etti.

Nalcıoğlu, araştırmada Kıbrıs’ın kuzeyi ve güneyinde; işlevleri aynı temel gıda ve tüketim malzemelerinden seçilen tüketimi fazla market ürününde yapılan karşılaştırmada; aynı işlevde, aynı gramaj veya ağırlıktaki ürünlerin toplamının KKTC’de 300 TL, Güney Kıbrıs’ta ise 68.29 Euro, yani bugünkü kur ile yaklaşık 450 TL tutuğunu kaydetti.

Sucuoğlu: Alışveriş yapan Rum sayısı arttı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu da, önemli bir konunun gündeme geldiğini söyleyerek, kıyaslama ve bilgilendirme için Marketler Birliği’ne teşekkür etti.

Ekonominin çok da milliyeti olmadığını ifade eden Sucuoğlu, bir dönem Kuzey Kıbrıs’tan alış veriş yapan Kıbrıslı Rum sayısı çok azken şimdi bu sayıda ciddi artış olduğunu söyledi.

Mutfak, genel tüketim ürünleri, temizlik malzemeleri gibi birçok ürünün fiyatının Kuzey’de cazip hale geldiğine işaret eden Sucuoğlu, Kıbrıslı Rumlar tarafından Kuzey Kıbrıs’taki marketlerin yanı sıra, restoranların da ciddi oranda talep gördüğünü kaydetti.

Taçoy: Çalışmalar devam ediyor

Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ise Marketler Birliği ile KTEZO’ya teşekkür ederek, hükümetin, ülkenin daha ileri gitmesi için çeşitli formüller ortaya koyarak, çalışmalarına devam ettiğini kaydetti.

Ülkenin bu gibi çalışmalara ve dataya ihtiyacı olduğunu dile getiren Bakan Taçoy, Güney ve Kuzey Kıbrıs’taki fiyatlar konusunda son dönemlerde çeşitli spekülatif açıklamalar bulunduğuna dikkat çekti.

Amaçlarının KKTC’nin ekonomisinin daha ileri taşınması ve 2020’de tahmin edilen 1.8’lik büyümenin üzerine çıkılması olduğuna vurgu yapan Bakan Hasan Taçoy, hep birlikte daha iyi ve güzelin yaratılabileceğine inanç belirtti.