‘Savaştan kaçtık’

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta 5 yıldır kaçak yaşam süren Suriyeli Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beri izinsiz kalan Mahmud Al Muhammed önceki gün Girne’de gerçekleştirilen asayiş kontrollerinde yakalandı.

Haklarında ihraç işlemleri başlatılan zanlılar dün tutuklama talebi ile mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen zanlı ülkelerinde savaş olduğunu, ailelerini kaybettiklerini belirterek, geri gönderilmek istemediklerini söyledi.

Duruşmada iddiaları aktaran polis, 18 Şubat tarihinde Girne’de gerçekleştirilen kontrollerde 2015 yılından beri KKTC’de izinsiz ikamet eden Marvan Zobidu ile 2019 yılı Şubat ayından beri kaçak kalan Mahmud Al Muhammed’in tespit edilerek yakalandıklarını belirtti.

Polis, zanlı Marvan Zobidu’nun üzerinde yapılan aramada herhangi bir kimlik belgesi tespit edilmediğini ifade etti.

Polis, zanlının kimliği ile ilgili herhangi bir izahatta bulunamadığını söyledi. Her iki zanlı hakkında ihraç işlemleri başlatılacağını kaydeden polis, 3 gün süre istedi.

Mahkemede söz alan zanlılar ise Suriye’den savaştan kaçtıklarını, ailelerinin öldüğünü ifade ederek, mülteci olmak istediklerini beyan etti.

Yargıç Meltem Dündar, zanlıların 3 gün tutuklu kalmasına, doktor kontrolünden geçirilmesine ve gerek görülürse hastanede muhafaza edilmelerine emir verdi. Dündar, ayrıca zanlıların sığınma talebinin ilgili makamlara iletilmesine direktif verdi.