Rumların yanında 

Güney Kıbrıs’ı ziyaret eden Fransa Savunma Bakanı Florance Parly ile Rum Savunma Bakanı Savvas Angelidis, Fransız donanmasının bölgedeki varlığını sürdürmesine ve Rum Milli Muhafız Ordusu ile ortak tatbikatlarına başka ülkelerin de katılması mekanizmasının aktifleştirilmesine karar verildi.

Parly’nin, Türkiye’nin Doğu Akdeniz bölgesindeki faaliyetleri konusunda Rum yönetimine tam destek belirttiği de kaydedildi.

Alithia’nın haberine göre, Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki ikili ilişkilerin ve AB düzeyindeki işbirliğinin güçlendirilmesi yöntemleri gözden geçirildi. “Halen çok yüksek düzeyde olduğu” belirtilen askerî işbirliklerinin de güçlendirilmesi yönünde ortak irade ortaya kondu.

Parly dünkü ziyareti çerçevesinde Angelidis ile görüşmesi öncesinde Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile bir araya geldi. Anastasiadis ile görüşmesinin ardından Angelidis eşliğinde basın açıklaması yapan Parly, Fransa’nın Rum yönetiminin dostu olduğu ve “her nerede olursa olsun uluslararası açıdan baskı altında olduğunda Güney Kıbrıs’a tam destek” belirtti.

Güney Kıbrıs ile Fransa arasındaki “güçlü ikili işbirliğine” dikkat çeken Florance Parly, Fransa’nın Güney Kıbrıs’a desteğini Anastasiadis’e de tekrar ettiğini söyledi.

Florance Parly “Kıbrıs, Fransız donanmasını sıklıkla limanlarında konuk ediyor. Buna çok müteşekkiriz. Charles De Gaulle uçak gemisinin operasyonlarına da etkin şekilde katılıyor. MEB’de olup bitenler konusunda da (Güney Kıbrıs’a) dayanışmamızı dile getiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Fransa demir attı

Fileleftheros gazetesi “Fransa Demir Atıyor… Fransız Savaş Gemilerinin Doğu Akdeniz’deki Artan Varlığı” başlıklı haberinde, Fransa’nın Doğu Akdeniz’deki varlığının ve Rum yönetimiyle askerî işbirliğinin diğer bölge ülkelerinin de katılımıyla güçlenip genişleyeceğini yazdı. Parley-Angelidis görüşmesinde de gerek ikili, gerek PESCO çerçevesindeki askerî işbirliklerinin derinleştirilmesi ve pratikte uygulama yönteminin masaya yatırıldığı kaydedildi.

Habere göre, Charles De Gaulle uçak gemisinin bir süredir bölgede bulunması ve Rum Milli Muhafız Ordusu (RMMO) ve bölgedeki Fransız silahlı kuvvetleri unsurlarının icra ettiği ortak tatbikatların, iki taraf arasındaki işbirliğinin ana aşamasının hayata geçirilmesinin başlangıcını teşkil ettiği belirtildi.

Güncelleme Tarihi: 20 Şubat 2020, 11:41