Halkın önü açılır

Halkın Partisi (HP) Güzelyurt Milletvekili Hasan Büyükoğlu, ülkede seçim psikolojisinden uzaklaşmak için yarı başkanlık sistemine geçilmesinin gerekli olduğu görüşünü belirtti.

Verilen bilgiye göre, hukuk, ombudsman ve dilekçe komitelerinde çalışmalarını sürdüren Büyükoğlu, katıldığı bir programda gündemin öne çıkan başlıklarını değerlendirdi.

Büyükoğlu “Hükümete geldiğinizde kısa, orta ve uzun vadeli programlar yapıyorsunuz. Ancak sürekli seçim yaşayan bir ülke olarak bunları hayata geçirmek bazen zor olabiliyor. Güney’deki gibi yarı başkanlık sistemine geçmenin iyi olacağını düşünüyorum. Daha verimli bir çalışmanın bu yolla mümkün olacağına inanıyorum. 5 yıl içinde gerçek anlamda görevini yapan görevde kalıyor, randıman alınamayan bakan değişebiliyor. Şu anda da Başbakan’ın kabine değişikliği yapma şansı var elbette ama daha zor. Bahsettiğim yönetim şekliyle her gün seçim gailesi çekmekten de kurtulacağız. Halkın önünü açmak için daha iyi bir yönetim olacaktır.” şeklinde konuştu.

“Yarı başkanlık sistemi tek adam ya da diktatörlük sistemine döner mi?” sorusu üzerine Büyükoğlu; “Yıllardır denenen sistemde başarısızsanız yenisini deneyebilirsiniz. Tabii ki tartmak lazım ama olumsuz görüşler üzerinden değerlendirmeyi doğru bulmuyorum. Yeter ki bu iradeyi gösterelim. Demokrasi anlamında ülkemizin bir sıkıntısı olduğunu düşünmüyorum” yanıtını verdi.

“Öğrenci kayıt sistemi…”

Atılan adımların ve hazırlanan yasaların geri dönüşünü almaya başladıklarını anlatan Büyükoğlu, bunun en somut örneklerinden birinin öğrenci kayıt sistemi olduğunu belirterek, “Maliye Bakanımız kira sözleşmelerinde yüzde 300 artış olduğunu söyledi. Öğrenci mi geldi? Hayır. Bu sadece yapılan düzenlemeyle ilgilidir. İnternet üzerinden yapılan öğrenci kayıt sistemi sayesinde imzalanan tüm sözleşmelerin bildirilmesi gerekti. Böylece aslında vergi kaçırmalarının da önüne geçilmiş oldu.” ifadelerini kullandı.

Büyükoğlu programda, kent güvenlik sistemi yasasından da bahsetti. “MOBESE kameraları yerleştirilmeye başlandı. Bu çok önemlidir. Polisimizi de rahatlatacak bir çalışmadır” şeklinde konuşan HP Milletvekili, “Yurttaşlık Yasası” ve “Nereden Buldun Yasasının” da yakın zamanda geçirileceğini ifade etti.