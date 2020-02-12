Ölü sayısı bini aştı

Çin'de ortaya çıkan yeni corona virüste can kaybı hafta başında yeni bir rekor kırdı. Bir günde 108 kişi yaşamını yitirdi.

Virüsten ölenlerin sayısı bini geçti. İngiltere'de yetkililer, 11 kişiye yeni tip corona virüsü bulaştırdığı tahmin edilen İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışıyor. Karantina altında tutulan 53 yaşındaki iş insanı Steve Walsh'ın virüsü Singapur'daki bir iş gezisinde kaptığı, İngiltere'ye dönmeden önce Fransa'da kaldığı kayak tesisinde de 11 kişiye bulaştırdığı tahmin ediliyor. Aralarında 9 yaşında bir çocuğun da olduğu bu kişilerden beşi Fransa'da, beşi İngiltere'de, biri de İspanya'da tedavi görüyor. Yetkililer, İngiliz vatandaşının temas ettiği diğer kişileri bulmaya çalışırken, virüsü Walsh'tan kapanlar arasında iki doktorun bulunması nedeniyle Brighton kentindeki bir klinik geçici olarak kapatıldı.

Şi Cinping maske takıp sokağa çıktı

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, halka moral vermek amacıyla maske takarak sokağa çıktı.

Başkent Pekin'de salgını önleme ve kontrol çalışmalarını denetleyen Şi Cinping, Wuhan'da görev yapan doktorlarla da video konferans yöntemiyle görüşme gerçekleştirdi.

Bina karantinaya alındı

Yeni tip corona virüs Çin dışında da yayılmaya devam ediyor. Hong Kong'da bir binada farklı katlarda yaşayan iki ayrı kişide virüs tespit edildi. Bina karantina altına alındı. Hastaların temasta olduğu kişiler tespit edilmeye çalışılırken, bina sakinleri otobüslerle tahliye edildi.

Bin 18 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan virüs, yaklaşık 30 ülke ve bölgeye yayıldı. Salgın nedeniyle bin 18 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının bin 16'sı Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı.

Çin ana karasında vaka sayısı 42 bin 638'e ulaştı.

Çin dışında corona virüsün görüldüğü ülkeler ve vaka sayıları ise şöyle: Japonya: 161, Singapur: 43, Tayland: 32, Güney Kore: 27, Malezya: 18, Avustralya: 14, Vietnam: 14, Almanya: 14, ABD: 12, Fransa: 11, Birleşik Arap Emirlikleri: 7, Kanada: 6, İngiltere: 8, İtalya: 3, Hindistan: 3, Filipinler: 3, Rusya: 2, Nepal: 1, Sri Lanka: 1, Kamboçya: 1, Belçika: 1, İspanya: 1, İsveç: 1, Finlandiya: 1.

Adı değişti

Bu arada Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yaptığı açıklamada, Çin'de çıkan yeni tip Corona virüse (2019-nCoV) "Covid-19" adının verildiğini duyurdu. DSÖ Direktörü, corona virüsüne karşı aşının 18 ayda geliştirilebileceğini söyledi. Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde düzenlediği basın toplantısında, "Şimdi hastalık için bir adımız var ve bu Covid-19" dedi. "Coğrafi bir yere, bir hayvana, bir bireye veya bir grup insana atıfta bulunmayan, aynı zamanda telaffuzu mümkün ve hastalıkla bağlantılı bir isim bulmalıydık." diye konuşan Ghebreyesus, virüse yeni isim verilmesinin "yanlış veya damgalayıcı" olabilecek diğer adların kullanılmasını önlemek için önemli olduğunu vurguladı. Virüsün yayılmasını önlemek için tüm ülkelere "mümkün olabildiğince agresif" mücadele vermesi çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüse karşı geliştirilecek ilk aşının da 18 ayda tamamlanabileceği bilgisini paylaştı.