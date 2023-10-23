Ölü sayısı yükseldi

İsrail-Hamas çatışmasında 16 gün geride kaldı. Filistinlilerin can kaybı 4 bin 600'ü aştı. Hayatını kaybeden İsraillilerin sayısı da bin 400'ü geçti. Kara harekatına hazırlanan İsrail, Gazze'ye yönelik hava saldırılarını artırdı. Yakıt rezervlerinin bitme noktasına geldiğini açıklayan Birleşmiş Milletler yetkilileri, insani yardım çalışmalarının yapılamayacağı uyarısında bulundu. Reuters ise dün yardım TIR'larının geçtiği Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama sesleri geldiğini duyurdu.

Saat 17.00 sıralarında ise uluslararası haber ajansı Reuters, Refah Sınır Kapısı yakınlarından patlama ve ambulans sesleri geldiğini duyurdu.

İsrail, Mısır'ın kontrol noktasını yanlışlıkla vurduğunu duyurup özür diledi.

BM'den insani yardım uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Gazze'deki yakıt rezervlerinin 3 gün içinde biteceği uyarısında bulundu. Açıklamada, "Gazze Şeridi'nde yakıtımız 3 gün içinde bitecek. Yakıt olmadan su, çalışan hastane ve fırınlar olmayacak, insani yardım da olmaz." denildi.

Gazze'ye saldırılar yoğunlaştı

Bu arada İsrail ordusu, "savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve karşı karşıya kalacağı tehditleri azaltmak" amacıyla Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını yoğunlaştırdığını açıkladı.

İsrail Ordu Sözcüsü Daniel Hagari, yaptığı basın açıklamasında, Gazze'deki saldırıları durdurmayacaklarını söyledi.

Gazze’ye kara harekatına işaret eden Hagari, “Savaşın bir sonraki aşamasına hazırlanmak ve güçlerimizin karşılaşabileceği tehditleri azaltmak için Gazze'deki saldırıları artırmaya çalışıyoruz." dedi. İsrail saldırıları gece boyunca devam etti. İsrail savaş uçakları Filistin genelinde çok sayıda hedefi vurdu.

Gazze'nin güneyinde Han Yunus kentinde bir kafe, kuzeydeki Beyt Lahiya'da ise bir ev bombalandı.

Cebaliya Mülteci Kampı'nın batısında yer alan Tövbe Camisi ile Gazze kent merkezinin 10 kilometre güneyindeki Nusayrat Çarşısı da uçakların hedefi oldu. Bombardıman sonrası çarşıda büyük çaplı yangın çıktı. Saldırılarda 10'dan fazla Filistinli hayatını kaybetti.

Netanyahu: Gazze savaşı İsrail için ölüm kalım meselesi

İsrail Başbakanı Netanyahu, ülkenin kuzeyindeki ordu üssüne gerçekleştirdiği ziyarette, Gazze savaşının İsrail için bir ölüm kalım meselesi olduğunu söyledi. Hizbullahı da uyaran Netanyahu, "İsrail ile savaşa girerlerse büyük bir yıkım olacak." dedi. İran Dışişleri Bakanı Abdullahiyan da "Yanlış hesap ciddi, acı ve geniş sonuçlar doğurabilir." ifadesini kullanarak "Amerika ve Siyonist rejimi (İsrail’i), Gazze'deki soykırımı ve insanlığa karşı suçları derhal durdurmazlarsa her an bölgenin kontrolden çıkma ihtimalinin bulunduğu konusunda uyarıyorum." dedi.