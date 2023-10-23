Anlamlı bir etkinlik

Şampiyon Melekler Eğitim Kampüsü’nü hayata geçirmek için bu yıl 11’incisi düzenlenen Ülker Lefkoşa Maratonu, 4 kilometrelik halk koşusu yoğun katılımla gerçekleşti.

Halk koşusuna Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 4. Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, bakanlar ve milletvekilleri, aileler, sivil toplum örgütlerinden temsilciler, spor camiası ve vatandaşlar katıldı.

Koşu etkinliğinde ‘İsias Ortak Davamız’ pankartı da açıldı.

Halk koşusunun başlangıcını, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ve Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya yaptı.

Harmancı, burada yaptığı konuşmada, Ülker Lefkoşa Maratonu’na katkı sağlayan herkese teşekkür ederek, “Burada makam yok, mevki yok, bütün bir memleket, çocuklarımız için, şampiyonlarımız için, onların adını yaşatmak sorumluluğu ile toplandık” dedi.

Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği Başkanı Ruşen Yücesoylu Karakaya da, verilen sözün tutulduğunu, sözlerini tutmaya devam edeceklerini belirterek, “Şampiyonlar ölmez, onlar her zaman kalbimizde olacak” dedi ve maratonun gerçekleşmesine katkı sağlayan herkese teşekkür etti.



