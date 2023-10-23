Reformlardan geri adım yok

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretlerine Gazimağusa ve İskele ile devam etti.

Başbakan Ünal Üstel, bölge ziyaretinde yaptığı konuşmada, ekonomi ve dış siyasete ilişkin mesajlar verdi. Her bölgede karşılaştıkları yoğun ilgiye teşekkür eden Üstel, bu ilgiye hizmetle karşılık vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Altyapı, reformlar, internet altyapısı gibi yıllardır dokunulmayan konulara el attıklarına işaret eden Üstel," Yeni Ercan Havalimanı ve fizibilite çalışmaları başlayan Türkiye’den kablo ile elektrik projesi ve ülkede başlattığımız altyapı, yol projeleriyle KKTC’ye ekonomik, mali ve altyapı anlamında önemli bir değer katmayı başardık" dedi.

Halkın mutlu olması ve enflasyon karşısında alım gücünü desteklemek adına kamu çalışanlarına enflasyon oranında tarihte eşine az rastlanan artış yansıtmayı başardıklarını belirten Üstel, “Hayat pahalılığının yılda 3 kez ödenmeye başlamasıyla, alım gücüne destek olmaya 2024 yılında devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

İnsanımıza dokunuyoruz

Sosyal yardım, engelli, cemile maaşlarına yüzde yüze yakın artış verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini vurgulayan Üstel, özel sektör için de sosyal prim desteğini sürdüreceklerini hatırlattı ve “Bütün kesimlere, tüm imkanlarımızla, dengeli bir şekilde elimizi uzatıyoruz, insanımıza dokunuyoruz” dedi.

Üreticiye teşvik primi, hayvan üreticisine de yem desteğinin süreceği bildiren Üstel, ülkenin ihtiyaç duyduğu yasaların hayata geçmesi için de önümüzdeki süreçte yoğun mesai içinde olacaklarını kaydetti.

Üstel, “Bir buçuk yıllık hükümetimiz çok sayıda yasa çıkarmıştır. Bütün bu yasalar, ülkenin ihtiyacı olan, ülkenin önünü açacak yasalardır… Bütün kesimleri ayağa kaldırmak, global krizden en az etkilenen bir ülke yaratmak için canla başla çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini de kullandı.

Çağdaş normlar üzerinden hareketle, ihaleye çıktıklarını ve internet altyapısını geliştirerek, ülkeyi 4.5G internetle kavuşturduklarını ifade eden Üstel, şimdi de evden eve fiber optik kablo döşeneceğini kaydetti.

Üstel, “2024’ün ilk büyük projelerinden birisi bu olacak. Mali kaynağı ayırdık. İhaleye çıkacağız ve evden eve fiber optik kablo ile dijital ada hedefimize bir adım yaklaşacağız” dedi.

26 yıldır ülkesel kalkınma planı hazırlanmadığını, bunu dikkate alarak, her kesimden görüşlerle komisyon kurduklarını belirten Üstel, 2024’ün ilk yarısında 10 yıllık ülkesel kalkınma planını açıklayacaklarını söyledi ve “Bu ülkede büyük projelerin tümünde bu devleti kuran UBP’nin imzası var” vurgusunu yaptı.

Hedef 2027

Üstel, son olarak şunları vurguladı:

“Yolumuz, hedefimiz 2027'dir. Birlik olmaya devam edelim. Beraber olmaya devam edelim. Bir bütün içinde, bu uzun yolda kenetlenip ilerlemeye devam edelim. Her gittiğimiz yerde, bu kenetlenmeyi, birliği görüyoruz. Bu da bizleri gelecek ve ülkemizi dünyayla kavuşturmak için daha da motive ediyor.”