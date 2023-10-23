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63 kişiye ödül

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda dereceye girenlere kupaları takdim edildi

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63 kişiye ödül
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Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km koşuları tamamlanırken dereceye giren 63 kişiye kupaları ve ödülleri takdim edildi.
Çipli sistem ile değerlendirilen 10 ve 21 km’de dereceler şu şekilde oluştu:

10 km erkekler genel klasman sonuçları
1.  Ersan Çoker – 00:35:02
2. Cihan Menekşeli – 00:36:39
3. Ömer Faruk Kıcım – 00:37:07

10 km kadınlar genel klasman sonuçları
1. Esra Kaya – 00:43:31
2.Melda Önal – 00:44:49
 3. Yağmur Bozoğlan – 00:46:07

 10 km kadınlar - 18-29 yaş
1. Ayşa Küçükakça – 00:49:43
2.Selin Soykurt – 00:50:18
3. Sevim Sevinç – 00:50:30

10 km kadınlar - 30-39 yaş
1. Tuğçe Fışkın Genç – 00:51:53
2.Aysu Bozdemir – 00:52:42
3.Seda Alibeşiroğlu – 00:55:43

10 km kadınlar 40-49 yaş
1.Evelyn Dolozes Gedi – 00:50:12
2.Evren Gürtuç – 00:52:36
3.Suriya Ulukan Özler – 00:55:16

10 km kadınlar 50-59 yaş üzeri
1.Jane Margaret Barker – 00:49:06
2.Elena Zilberman – 01:02:47
3.Gülcan Nasıroğlu – 01:04:40

10 km - kadınlar 60+
1.Fatma Nevgül Ramiz – 01:15:59
2.Pembe Abohorlu – 01:16:00

10 km erkekler - 18-29 yaş
1. Okan Yumuk – 00:39:24
2.Ayer Alçıcı – 00:40:45
3. Ahmet Erden -00:40:51

10 km erkekler - 30-39 yaş
1. Ufuk Avunç – 00:37:20
2.Olek Lı – 00:42:36
3. Yener Yavuz – 00:43:31

10 km erkekler - 40-49 yaş
1.Ali Korkmaz – 00:38:44
2.Hüseyin Arhan – 00:39:07
3. Ersoy Çetinkaya – 00:39:20

 10 km erkekler - 50 - 59 yaş üzeri
1. İbrahim Osman – 00:46:35
2.Aytaç Çerkez – 00:47:36
3. Shaun Joseph Henry – 00:50:29

10 km erkekler-  60 +
1.Yury Krupıtsa – 00:42:46
2. Ian Barker – 00:44:18
3. Aysın Öztırak – 00:45:14

 21 km erkekler -  genel klasman sonuçları
1. Yusuf Gökalp – 01:13:45
2.Mehmet Sakallı – 01:16:04
3. Enis Alçıcı- 01:22:52

21 km kadınlar - genel klasman sonuçları
1.Aylar Ghzvını – 01:31:26
2.Mine Devrim – 01:33:40
3. Suna Evran Elmas – 01:34:17

21 km erkekler - 18-29 yaş
1.Alpha Oumar Balde – 01:26:30
2.Tuğcan Özkızan – 01:29:41
3. Muhammet Koray Bönceoğlu – 01:37:13

 21 km erkekler - 30-39 yaş
1.Erim Depreli – 01:24:37
2. Murat Ateş – 01:27:17
3. Osman Aşçıoğlu – 01:31:54

21 km erkekler - 40-49 yaş
1. Doğa Dönmezer – 01:24:34
2.Alexandr Abalakın – 01:32:15
3. Sertaç İpekcioğlu – 01:33:16

21 km erkekler - 50-59 yaş üzeri
1. Tamer Isırgan – 01:34:07
2. Cevdet Tınazcı – 01:34:15
3. Arif Zing – 01:34:59

 21 km erkekler - 60+
1.Münir İsmet – 01:53:02
2.Bekir Moda – 01:53:38

21 km kadınlar 30-39 yaş
1.Buse Üreten – 01:52:10
2.Emine Çağlayan – 01:52:21
3. Laden Aktaşlılar Kutgüner – 01:56:49

 21 km kadınlar 40-49 yaş
1.Feyza Erkal – 01:39:39
2.Gönül Özkan 01:55:15
 3. Ayşe Özkan Teselli – 01:55:40

 21 km kadınlar 50-59 
1.Kadriye Depreli – 02:07:16
2.  Şerife Derya Deniz – 02:25:16

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