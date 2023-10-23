63 kişiye ödül

Ülker Lefkoşa Maratonu’nda 10 ve 21 km koşuları tamamlanırken dereceye giren 63 kişiye kupaları ve ödülleri takdim edildi.
Çipli sistem ile değerlendirilen 10 ve 21 km’de dereceler şu şekilde oluştu:
10 km erkekler genel klasman sonuçları
1. Ersan Çoker – 00:35:02
2. Cihan Menekşeli – 00:36:39
3. Ömer Faruk Kıcım – 00:37:07
10 km kadınlar genel klasman sonuçları
1. Esra Kaya – 00:43:31
2.Melda Önal – 00:44:49
3. Yağmur Bozoğlan – 00:46:07
10 km kadınlar - 18-29 yaş
1. Ayşa Küçükakça – 00:49:43
2.Selin Soykurt – 00:50:18
3. Sevim Sevinç – 00:50:30
10 km kadınlar - 30-39 yaş
1. Tuğçe Fışkın Genç – 00:51:53
2.Aysu Bozdemir – 00:52:42
3.Seda Alibeşiroğlu – 00:55:43
10 km kadınlar 40-49 yaş
1.Evelyn Dolozes Gedi – 00:50:12
2.Evren Gürtuç – 00:52:36
3.Suriya Ulukan Özler – 00:55:16
10 km kadınlar 50-59 yaş üzeri
1.Jane Margaret Barker – 00:49:06
2.Elena Zilberman – 01:02:47
3.Gülcan Nasıroğlu – 01:04:40
10 km - kadınlar 60+
1.Fatma Nevgül Ramiz – 01:15:59
2.Pembe Abohorlu – 01:16:00
10 km erkekler - 18-29 yaş
1. Okan Yumuk – 00:39:24
2.Ayer Alçıcı – 00:40:45
3. Ahmet Erden -00:40:51
10 km erkekler - 30-39 yaş
1. Ufuk Avunç – 00:37:20
2.Olek Lı – 00:42:36
3. Yener Yavuz – 00:43:31
10 km erkekler - 40-49 yaş
1.Ali Korkmaz – 00:38:44
2.Hüseyin Arhan – 00:39:07
3. Ersoy Çetinkaya – 00:39:20
10 km erkekler - 50 - 59 yaş üzeri
1. İbrahim Osman – 00:46:35
2.Aytaç Çerkez – 00:47:36
3. Shaun Joseph Henry – 00:50:29
10 km erkekler- 60 +
1.Yury Krupıtsa – 00:42:46
2. Ian Barker – 00:44:18
3. Aysın Öztırak – 00:45:14
21 km erkekler - genel klasman sonuçları
1. Yusuf Gökalp – 01:13:45
2.Mehmet Sakallı – 01:16:04
3. Enis Alçıcı- 01:22:52
21 km kadınlar - genel klasman sonuçları
1.Aylar Ghzvını – 01:31:26
2.Mine Devrim – 01:33:40
3. Suna Evran Elmas – 01:34:17
21 km erkekler - 18-29 yaş
1.Alpha Oumar Balde – 01:26:30
2.Tuğcan Özkızan – 01:29:41
3. Muhammet Koray Bönceoğlu – 01:37:13
21 km erkekler - 30-39 yaş
1.Erim Depreli – 01:24:37
2. Murat Ateş – 01:27:17
3. Osman Aşçıoğlu – 01:31:54
21 km erkekler - 40-49 yaş
1. Doğa Dönmezer – 01:24:34
2.Alexandr Abalakın – 01:32:15
3. Sertaç İpekcioğlu – 01:33:16
21 km erkekler - 50-59 yaş üzeri
1. Tamer Isırgan – 01:34:07
2. Cevdet Tınazcı – 01:34:15
3. Arif Zing – 01:34:59
21 km erkekler - 60+
1.Münir İsmet – 01:53:02
2.Bekir Moda – 01:53:38
21 km kadınlar 30-39 yaş
1.Buse Üreten – 01:52:10
2.Emine Çağlayan – 01:52:21
3. Laden Aktaşlılar Kutgüner – 01:56:49
21 km kadınlar 40-49 yaş
1.Feyza Erkal – 01:39:39
2.Gönül Özkan 01:55:15
3. Ayşe Özkan Teselli – 01:55:40
21 km kadınlar 50-59
1.Kadriye Depreli – 02:07:16
2. Şerife Derya Deniz – 02:25:16