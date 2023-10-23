"Reçete buzdağının görünen kısmı"

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Milletvekili Hasan Taçoy, yürütülen reçete soruşturmasında “henüz buzdağının görünen kısmının ortaya çıktığını” belirterek, “Yolsuzluk kapsamında araştırılması gereken başka işler de var” dedi.

Taçoy’un basın ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre UBP Milletvekili Taçoy katıldığı 2020 TV'de Özlem Çimendal'ın programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Taçoy, yürütülen reçete soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

“Biz, şu an buzdağının tepesini gördük. Altında ne var bilmiyoruz. Altından daha ne çıkar onu da bilmiyoruz. Ama eminim ki, buzdağının tepesinin ötesinde işler de var. Bizim takip ettiğimiz işler de vardı. Onlara da bakılması gerekir. Yolsuzluk kapsamı içerisinde araştırılması gereken başka işler de var. Gerçek anlamda yolsuzluk kapsamı içerisinde araştırılması gereken bu değil. Bunları geçin. Şu an buzdağının tepesinde görülenlerdir. Görülmeyen tarafta neler olduğunun da araştırılması lazımdır.”

Taçoy, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) konusunda kendisinin Ekonomi ve Enerji Bakanlığı döneminde yapılan ihbarları Savcılığa ilettiklerini ve Savcılığın da bu konulardaki soruşturmalarını ilerlettiğini söyledi. Taçoy, Sayıştay’ın da aynı kapsamda soruşturmalarını yaptığını ve raporlar hazırladığına işaret ederek, “Savcılık ve Sayıştay’ın Kıb-Tek raporlarına bakılması halinde çok farklı şeyler görülecek” dedi.

UBP kurultayında kazanması durumunda “UBP’de adaleti yeniden sağlayıp sağlayamayacağı” sorusu üzerine Hasan Taçoy, “Adalet devletin dinidir” sözünü anımsattı ve “Eğer adaletli olmayacaksanız bir yerlere talip olmanızın hiçbir anlamı yoktur” dedi.

