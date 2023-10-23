Ülkenin acı gerçeği

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs’ta ölümle sonuçlanan trafik kazalarının çoğunluğu aşırı sürat ve alkollü sürüşten kaynaklanıyor. Elde edilen bilgiye göre; 2023’ün ilk 11 ayında meydana gelen trafik kazalarında ölenlerin sayısı 39’u buldu. Bu rakam, 2019’da 30, 2020’de 27, 2021’de 34 ve 2022’de ise 24 olarak kayda geçti.

Bu yıl içinde ölümle sonuçlanan 36 kazanın 13’ü aşırı süratten, 11’i alkollü sürüşten, 4’ü kavşakta durmamaktan, 4’ü dikkatsiz sürüşten, 3’ü karşı şeride geçmekten ve biri sağa dönüşte yapılan hatalardan kaynaklandı. Kazalarda ölenlerin 12’si araç sürücüsü, 10’u yaya, 10’u yolcu, 5’i motosiklet sürücüsü ve 2’si bisiklet sürücüsü oldu.

Ölümle sonuçlanan kazaların 14’ü Girne’de, 9’u Lefkoşa’da, 7’si Gazimağusa’da, 5’i İskele’de ve biri de Güzelyurt’ta meydana geldi.

Gerekli adımlar atılmıyor

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD) Başkanı Mehmet Zeki Avcı, bu yıl içerisinde 36 ölümlü kaza meydana geldiğini ifade ederek, “36 kazada 39 kişi öldü. Dikmen’de meydana gelen kazada 4 kişi aynı anda hayatını kaybetmişti” dedi.

Avcı, yabancı ülkelerden gelen kişi sayısındaki artış, cezaların caydırıcı olmaması ve devlet otoritesisin yollarda bulunamamasından dolayı kazaların çoğaldığını ifade etti.

Avcı, kazaları önlemek adına sadece polis denetimleri yapıldığını, ne yasalarda ne de yollarda gerekli iyileştirmenin yapılmadığını dile getirdi.

Avcı, “Alkollü sürüşü engellemek için hazırlık yapılmıyor. Yasalar düzenlenmiyor. Cezalar caydırıcı değil, yabancılar yolları bilmeden trafiğe çıkıyor. Böyle olunca da büyük acılara neden olan kazalar yaşanıyor” dedi.

Avcı, yolların artık güvenli olmadığını ifade ederek, sürücülere kurallara uyması konusunda çağrı yaptı.

341 sürücüye işlem yapıldı

Bu arada polis ekipleri önceki gece ülke genelinde yaptığı trafik denetimlerinde toplam bin 994 araç sürücüsünü kontrol etti.

Sürücülerden 341’i hakkında çeşitli kural ihlallerinden yasal işlem yapılırken bir sürücü tutuklandı; 50 araç da trafikten men edildi.

Polis bültenine göre, kontrol edilen 1994 araç sürücüsünden 123’ü yasal hız sınırın üzerinde süratli araç kullanmak, 43’ü alkollü içki tesiri altında araç kullanmak, 40’ı trafikte seyir halindeyken cep telefonu kullanmak, 10’u emniyet kemeri takmadan araç kullanmak de 3’ü sürüş ehliyetsiz araç kullanmak suçlarından olmak üzere toplam 341 araç sürücüsü çeşitli trafik suçlarından rapor edilerek aleyhlerinde yasal işlem başlatıldı.

Kontrol edilen araç sürücülerinden biri tutuklanırken, 50 araç ise trafikten men edildi.

Güncelleme Tarihi: 23 Ekim 2023, 09:51