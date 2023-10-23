Ucuz atlattı

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa Limanı’nda bir gemi içerisinde dün öğle saatlerinde yaşanan kaza ucuz atlatıldı. Suriye uyruklu personel iki TIR’ın arasında sıkışırken, ağır yaralanmaması yüreklere su serpti. Hastaneye kaldırılan Suriyeli işçi Muhammed Ramadan acil serviste tedbir amaçlı müşahede altına alındı.

Polis Basın Subaylığı’nın açıklamasına göre, olay saat 13.00 sıralarında meydana geldi.

Gazimağusa Limanı’nda demirli vaziyette bulunan bir yük gemisinde, F. A. (E-69) kullanımındaki NP 689 plakalı TIR çıkış yapacağı esnada, araçları yönlendirmekle görevli gemi işçisi Mohammad Ramadan NP 689 plakalı TIR’ın sol ön kısmı ile gemide park halinde bulunan 01 DRD 87 plakalı TIR arasında sıkıştı.

Kazada yaralanan Mohammad Ramadan, kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması sürüyor.