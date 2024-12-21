Ölü ve yaralılar var

Almanya'da Noel'e kısa süre kala, Magdeburg Kenti'ndeki Noel Pazarı'na kanlı bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Siyah renkli bir BMW kullanan saldırgan yüksek hızla kalabalığın arasına daldı.

Saat 19.04'te gerçekleşen saldırıda ortalık savaş alanına döndü. İnsanlar sağa-sola savrulurken, birçok ölü ve yaralı olduğu belirtildi. Münih plakalı araçla insanlara çarpa çarpa 400 metre yüksek hızla giden saldırganın yakalandığı belirlendi. Aracın kiralık olduğu ve sürücünün yanındaki koltukta da bir şüpheli paket bulunduğu açıklandı.

Alman gazetesi Die Welt, saldırganın 1974 doğumlu ve Suudi Arabistan vatandaşı olduğu bilgisini geçti.

Eyalet Başbakanı, şüphelinin "2006'da Almanya'ya gelmiş Suudi bir doktor" olduğunu belirtti.

Magdeburg'dan gelen haberler sarsıcı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, olayla ilgili X'te yayınladığı gönderide, "Magdeburg'dan gelen haberler kötü bir şeylerin yaşanmakta olduğunu düşündürüyor. Dualarım kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Onların ve Magdeburg halkının yanındayız. Bu endişeli saatlerde özveriyle çalışan kurtarma ekiplerine teşekkür ediyorum," notunu düştü.

Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser de, "Magdeburg'dan gelen haberler sarsıcı. Ekipler, yaralıları tedavi etmede ve ilk müdahalede bulunmada ellerinden gelen her şeyi yapıyor. Dualarımız kurbanlar ve aileleriyle birlikte. Güvenlik yetkilileri olayın arka planını aydınlatacaktır" dedi.

Bu çılgınlık ne zaman sona erecek?

Almanya Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin genel başkanı ve Şansölye adayı Friedrich Merz, X'te yayınladığı gönderide şu ifadeleri kullandı:

"Magdeburg'dan gelen haberler çok üzücü. Düşüncelerim, kurbanlarla ve onların yakınlarıyla birlikte. Yaralılara olay yerinde yardımcı olan tüm ekiplere teşekkür ediyorum."

Almanya için Alternatif (AfD) partisinin eş başkanı Alice Weidel ise, "Magdeburg'dan gelen görüntüler sarsıcı. Düşüncelerim hayatını kaybedenlerin yakınları ve yaralılarla birlikte," dedi ve "Bu çılgınlık ne zaman sona erecek?" diye sordu.

Pazar girişlerine beton bloklar konuluyordu

Almanya'nın diğer kentlerindeki Noel Pazarları'na da sık sık saldırı ihbarı yapılıyordu. Noel Pazarları'nın girişlerine beton bloklar konuluyordu. Almanya'da daha önce de Noel Pazarı'na kanlı saldırılar gerçekleştirildi. Bıçaklı, silahlı ya da araçlı saldırılarda can kayıpları oldu. Berlin'de, 19 Aralık 2016'daki başka bir olayda, bir saldırgan kamyonla Noel pazarına girmiş, 13 kişinin ölümüne, onlarca insanın yaralanmasına yol açmıştı. Saldırgan İtalya'ya kaçmış ve orada bir çatışmada öldürülmüştü.



Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2024, 10:18