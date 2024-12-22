Halk konuşuyor

Ömer KADİROĞLU

2024 yılının sevindirici ve üzücü olaylarını değerlendiren vatandaşlar, yılın başarılı siyasileri ve güvenilen isimleri de ortaya koydu.

Bugünden başlayarak halkın görüşlerini yayınlıyoruz…

Ne dediler…

Egemen Coşan

“2024 yılında beni en çok üzen olaylar trafik kazaları sonucu yaşanan ölümlerdir. 2024 yılında mutlu olduğum konu çocuklarımın yanımda olmasıdır. 2024 yılında geçim daha da zor bir hale geldi. Her geçen gün de zorlaşmaya devam ediyor. 2024 yılında başarılı gördüğüm herhangi bir siyasi yoktur. Siyasilerin hiç birine güvenimiz kalmadı. Bizi bu noktaya kendileri getirdi çünkü halka güven vermediler. Bu ülkede en çok güvendiğim ve takdir ettiğim kişi gerçekleri konuşan ve halkı bilgilendiren Reşat Akar’dır. Reşat Akar dışında da kimseye pek bir güvenim kalmadı.”

Ali Tuncer Kaba

“2024 yılında maalesef her şey bizi üzüyor. Dünyada ve bu ülkede olanlar ayrıca ekonomi bizleri çok üzüyor. Mutlu olduğumuz pek bir şey yok. 2024 yılında geçimimiz daha da zorlaştı hatta her gün daha da kötüye gidiyor. 2024 yılında başarılı gördüğüm hiçbir siyasi yoktur. Ülkede en fazla polisimize ve yargıya güveniyorum.”

Ayhan Öztürk

“Huzurlu ve ekonomi düzgün olsun isterdik ancak 2024 yılında da bu beklediğimizi bulamadık. Her geçen gün ekonomi daha da kötüye gidiyor. 2024 yılında başarılı gördüğüm herhangi bir siyasi yok sadece Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul’u başarılı buluyorum. Ülkede güvendiğim kişiler bir tek ailemdir. Ailem dışında kimseye güvenmiyorum.”

Tuncel Aksu

“2024 yılında üzen çok şey yaşadık. Hayatımızdan yaşantı şeklimizden ve ekonomik sıkıntılardan dolayı çok da mutlu değiliz. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasi isim Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’dır. Ülkede elbette ki güvendiğim takdir ettiğim insanlar vardır ancak şu an buna bir cevap veremiyorum.”

Ömer Gelener

“2024 yılında beni en çok üzen konu ülkede hiçbir şeyin yolunda gitmemesidir. Ülkede iyi giden bir şey yoktur. Hastaneler, okullar, yollar, ekonomi ve daha birçok alanda çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor bu da bizleri çok üzüyor. Maalesef mutlu olduğumuz pek bir şey yaşamadık. Ülkede hiç bir siyasiyi başarılı olarak görmüyorum ülkede de artık kendi kendime bile güvenmem bizleri o duruma getirdiler.”

Doğan Uçar

“2024 yılında ailemle olmaktan ve sağlık sorunu yaşamamak beni mutlu eden, depremler ve dünyada yaşanan savaşlar de en çok üzüldüğüm konu oldu. 2024 yılında geçim sıkıntıları daha da arttı. 2024 yılında en başarılı gördüğüm siyasetçi Başbakan Ünal Üstel ve hükümetidir. Ülkede siyaset dışında güvendiğim kişi pek yok ne yazık ki.”

Sarper Kolozali

“2024 yılında beni en çok üzen olay pahalılıktır. Mutlu olduğum tek konu ise ailem ile ilgili yaşadıklarım oldu. 2024 yılında ekonomimiz daha da zorlaştı ve alım gücü çok fazla düştü. Ülkede 2024 yılında hiçbir siyasiyi başarılı bulmuyorum. Bu ülkeyi bozan zaten siyasilerdir. Ülkede siyaset dışında güvendiğim isimler ve takdir ettiğim kişiler elbette ki vardır ancak şu an hemen aklıma gelmedi.”

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024, 09:53