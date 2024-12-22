Abdullah SUİÇMEZ
Ülke ekonomisine büyük katkıları olan sanayi bölgelerine gereken ilgi ve önem gösterilmiyor. Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi çöpleriyle, otlarıyla ve inşaat artıkları ile kaderine terk edildi. Hiçbir yetkilinin ilgilenmediği ve gereken önemin verilmediği sanayi bölgesi esnafı da yaşanan durumdan rahatsız olduğunu dile getiriyor. Kaldırımların işgal edildiği, çöplerin toplanmadığı, otların temizlenmediği ve yollarda oluşan çukurların tamirinin yapılmadığını söyleyen sanayi esnafı yetkilileri göreve çağırıyor. Bölge esnafı, “Özellikle yağışlı havalarda çöpler yollara saçılıyor, su giderleri tıkanıyor ve sanayi bölgesi göle dönüyor” dedi.
İlgi ve denetim şart
İş yaşamının önemli bir parçası olan Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi çöp, ot ve molozlarla boğuşuyor
Abdullah SUİÇMEZ
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YORUMLAR
Vatandaş - 1 saniye Önce
Belediyenin gösterdiği yere değil de olur olmaz yere çöp atılırsa işte böyle olur..Yedikleri bokları dönerler ondan sonra da şikayet ederler gerizekalılar...Halbuki bunlara çevreyi kirlettikleri için ağır cezalar gelmesi lazım..Elin gerizekalısı pisliğini/çöpünü istediği yere ortalığa saçacak ondan sonra da temizlemiyorlar diye bir de şikayet edecekler...Hassiktirin ordan beee...
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