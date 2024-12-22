İlgi ve denetim şart

Abdullah SUİÇMEZ

Ülke ekonomisine büyük katkıları olan sanayi bölgelerine gereken ilgi ve önem gösterilmiyor. Lefkoşa Organize Sanayi bölgesi çöpleriyle, otlarıyla ve inşaat artıkları ile kaderine terk edildi. Hiçbir yetkilinin ilgilenmediği ve gereken önemin verilmediği sanayi bölgesi esnafı da yaşanan durumdan rahatsız olduğunu dile getiriyor. Kaldırımların işgal edildiği, çöplerin toplanmadığı, otların temizlenmediği ve yollarda oluşan çukurların tamirinin yapılmadığını söyleyen sanayi esnafı yetkilileri göreve çağırıyor. Bölge esnafı, “Özellikle yağışlı havalarda çöpler yollara saçılıyor, su giderleri tıkanıyor ve sanayi bölgesi göle dönüyor” dedi.

Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024, 09:56