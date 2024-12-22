Maddi hasar oluştu

Güzelyurt ve Demirhan’da önceki gece çıkan yangınlar hasara yol açtı.

Polis basın bültenine göre, Güzelyurt’ta, saat 20.00 sıralarında, bir şahsa ait evin salon odasında şöminenin bacasından çıkan kıvılcımların tavan arasındaki ahşap kaplamayı tutuşturması sonucu yangın çıktı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, sunta tahta ve şömine kaplaması yandı.

Demirhan’da, saat 21.30’da, bir şahsa ait evin yanında bulunan binanın mutfağında, muhtemelen çalışır durumdaki davlumbazın kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yangın çıktı. Ev sakinleri tarafından söndürülen yangında muhtelif beyaz eşyalar ile mutfak eşyaları ve tavanda bulunan 19 lambiri yanarak zarar gördü, çıkan dumandan dolayı ise mutfağın duvarları islendi.

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.

Yeşilköy’de bir şahsa ait ikametgah içerisinde, şöminenin ısınıp ahşap tavanı tutuşması sonucu yangın meydana geldi. Yangın İtfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yangın sonucu 10 metrekare ebadında sunta tahta ve kartonpiyer malzeme yandı. Soruşturma devam ediyor.

