Kafasını kırdı

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde iki gurup arasında çıkan kavgaya karışan 32 yaşındaki Ekrem Bolat, kardeşini darp ettiği gerekçesiyle 51 yaşındaki adamı hastanelik etti.

Zanlı önce A.G.’nin başına yumruk attıktan sonra mermer zemine vurdu.

Kafatasında kırıklar oluşan A.G. hastaneye kaldırılırken, zanlı tutuklanarak, dün ciddi darp, vahim zarar suçlarından mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olguları aktaran polis, olayın 20 Aralık 2024 tarihinde saat 02.00 sıralarında Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, Ekrem Bolat’ın kardeşiyle kavga eden A.G.’nin başına hem yumruk attığını hem de mermer zemine vurarak kafatasında kırıklar oluşmasına neden olduğunu söyledi. Polis, A.G.’nin kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde müşahede altına alındığını, zanlının da aynı gün tutuklandığını açıkladı. Dahiliye servisinde müşahede altına alınan A.G.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı belirten polis, soruşturmanın devam ettiğini ifade etti. Polis memuru, alınacak ifadeler ve incelenecek kamera görüntüleri olduğunu belirterek, zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.