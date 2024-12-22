En ucuzu 220 lira 

Suna ERDEN

Uzun yıllar ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ çerçevesinde Kıbrıs’ın güneyine satış yapan kuzeydeki balıkçılar, et konusunda olduğu gibi çarkın ters döndüğünü belirterek işlerin her geçen gün daha kötüye gittiğini söylüyor. Kuzey Kıbrıs’ta kefal ve sazan 220, voppa ve hamsi 300 liradan; Akdeniz’in ünlü balıklarından lagos, orfoz ise 800 ile 900 liradan satılıyor.

Diyalog muhabirine konuşan Fish Worl direktörü Göktuğ Pehlivan kira, elektrik, işçilik ve diğer giderlerin artmasından dolayı balık fiyatlarında ciddi artışların olduğunu belirterek, Rum müşterilerin artık kuzeye gelmediğini söyledi. Çarkın tersine döndüğünü belirten Pehlivan, bazı Türk müşterilerin de güneye yöneldiğini ifade etti.

Pehlivan, “daha birkaç ay önce Rumlar kuzeyde daha ucuz diye bizden balık alıyordu. Şimdi güneyle aynı fiyat bandına çıktık, Rum müşterilerimiz de kaybettik” dedi.

Pehlivan, geçtiğimiz yılın Ekim-Kasım ve Aralık aylarına kıyasla 2024’ün aynı döneminde balık satışlarında düşüş olduğunu dile getirdi. Müşterilerinin genelde memur ve emekli kesimden oluştuğunu ifade eden Pehlivan “Öğrenciler ya da işçiler pek balık alamıyor” ifadesini kullandı.

Pehlivan, dört tarafı denizle çevrili ada ülkesinde balık fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:

“Birincisi küçük veya büyük tüm işletmeler, kira, elektrik, su, vergi artışları nedeniyle zor durumda. Bu giderler arttığı için balık fiyatları da olumsuz etkileniyor. İkinci neden ise Türkiye ve Rum tarafından serbest olan trol, gırgır balıkçılığına KKTC’de müsaade edilmiyor. Trol, gırgır balıkçılığı ülkemizde yasak olduğu için balığı ithal ediyoruz. Bu da zaten balığın pahalı olması anlamına geliyor.”

Pehlivan, fiyatların dengede kalması için devletin işletmelere destek vermesi gerektiğini söyledi.

Balık fiyatları

Orfoz: 900 TL

Çinekop: 800 TL

Lüfer: 700-800 TL

Somon: 800 TL

Yerli somun: 350 TL

Mineri: 450 TL

Çiftlik Levrek: 480

Deniz Levrek: 550 TL

Çiftlik Çipura:450 TL

Deniz Çipura: 550 TL

Mercan: 380

Hamsi: 300 TL

Kolyoz: 300 TL

Voppa: 300 TL

Sardalya: 250 TL

Sazan: 220 TL

Kefal: 220 TL

Catfish: 220 TL



