En ucuzu 220 lira 

Suna ERDEN
Uzun yıllar ‘Yeşil Hat Tüzüğü’ çerçevesinde Kıbrıs’ın güneyine satış yapan kuzeydeki balıkçılar, et konusunda olduğu gibi çarkın ters döndüğünü belirterek işlerin her geçen gün daha kötüye gittiğini söylüyor. Kuzey Kıbrıs’ta kefal ve sazan 220, voppa ve hamsi 300 liradan; Akdeniz’in ünlü balıklarından lagos, orfoz ise 800 ile 900 liradan satılıyor.
Diyalog muhabirine konuşan Fish Worl direktörü Göktuğ Pehlivan kira, elektrik, işçilik ve diğer giderlerin artmasından dolayı balık fiyatlarında ciddi artışların olduğunu belirterek, Rum müşterilerin artık kuzeye gelmediğini söyledi. Çarkın tersine döndüğünü belirten Pehlivan, bazı Türk müşterilerin de güneye yöneldiğini ifade etti.
Pehlivan, “daha birkaç ay önce Rumlar kuzeyde daha ucuz diye bizden balık alıyordu. Şimdi güneyle aynı fiyat bandına çıktık, Rum müşterilerimiz de kaybettik” dedi.
Pehlivan, geçtiğimiz yılın Ekim-Kasım ve Aralık aylarına kıyasla 2024’ün aynı döneminde balık satışlarında düşüş olduğunu dile getirdi. Müşterilerinin genelde memur ve emekli kesimden oluştuğunu ifade eden Pehlivan “Öğrenciler ya da işçiler pek balık alamıyor” ifadesini kullandı.
Pehlivan, dört tarafı denizle çevrili ada ülkesinde balık fiyatlarının yüksek olduğunu ifade ederek, bunun nedenlerini şöyle açıkladı:
“Birincisi küçük veya büyük tüm işletmeler, kira, elektrik, su, vergi artışları nedeniyle zor durumda. Bu giderler arttığı için balık fiyatları da olumsuz etkileniyor. İkinci neden ise Türkiye ve Rum tarafından serbest olan trol, gırgır balıkçılığına KKTC’de müsaade edilmiyor. Trol, gırgır balıkçılığı ülkemizde yasak olduğu için balığı ithal ediyoruz. Bu da zaten balığın pahalı olması anlamına geliyor.”
Pehlivan, fiyatların dengede kalması için devletin işletmelere destek vermesi gerektiğini söyledi.
Balık fiyatları
Orfoz: 900 TL
Çinekop: 800 TL
Lüfer: 700-800 TL
Somon: 800 TL
Yerli somun: 350 TL
Mineri: 450 TL
Çiftlik Levrek: 480
Deniz Levrek: 550 TL
Çiftlik Çipura:450 TL
Deniz Çipura: 550 TL
Mercan: 380
Hamsi: 300 TL
Kolyoz: 300 TL
Voppa: 300 TL
Sardalya: 250 TL
Sazan: 220 TL
Kefal: 220 TL
Catfish: 220 TL
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