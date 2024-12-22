30 bin Kıbrıslı Türk köyünü terk etti

Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak geçen olayların 61’inci yılında şehit düşenler düzenlenen törenlerle anıldı.

Düzenlenen törenlerde geçmişte yaşanan acılara değinildi, vatan için şehit olanlar şükranla anıldı.

Kıbrıslı Rumların tüm Türk köylerini kuşattığı, 103 köyün terk edildiği, 30 bin Kıbrıslı Türk'ün göç etmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Şehitler için Atatürk Kültür Merkezi'nde anma töreni düzenlendi.

Törene Cumhurbaşkanı Tatar yanında Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Başbakan Vekili, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Türkiye Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da katıldı.

Tatar: Barış Harekatıyla yeni bir dönem başladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşmasında, Kıbrıs Türkü'nün mücadelesinin “bağımsızlık mücadelesi” olduğunu, Kıbrıs Türkü'nün adada varlığını bağımsız bir halk olarak sürdürmesinin, uluslararası anlaşmalardan da kaynaklanan en doğal hakkı olduğunu söyledi.

Kıbrıslı Rumların önde gelenlerinin Kıbrıs Cumhuriyeti’nin yaşaması için hiçbir gayret göstermediğini kaydeden Tatar, Kıbrıslı Rumların 13 maddelik anayasa değişikliği önerileri ve 21 Aralık 1963’te Tahtakale’de Kıbrıslı Türklere yönelik başlatılan saldırılarla adanın kan gölüne dönüştürülmesinin, bunun göstergesi olduğunu anlattı.

Tatar, 1963’ten itibaren 11 yıllık süreçte, 103 Kıbrıs Türk köyünün yakılıp yıkıldığını, Kıbrıslı Türklerin yarısının göçe zorlandığını, temel ihtiyaçlardan yoksun bırakıldığını kaydederek, “İmha planının gerçekleşmesine ramak kala, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatıyla yeni bir dönem (başladı)” dedi.

Bayar: Köyler kuşatıldı

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da konuşmasında, Kıbrıs Türkü'nün 21 Aralık 1963’te Kıbrıs Rum ve Yunan saldırıları, soykırımla karşı karşıya kaldığını, Kıbrıs Rum ve Yunanistan tarafının hedefinin 24 saat içerisinde Ada’daki Kıbrıs Türkü'nü sindirmek ve Enosis’i gerçekleştirmek olduğunu belirtti.

Kıbrıslı Rumların tüm Türk köylerini kuşattığını, 103 köyün terk edildiğini, 30 bin Kıbrıslı Türk'ün göç etmek zorunda kaldığını aktaran Bayar, Kıbrıslı Rumların 1964’te Arpalık, Limasol, Baf, Gaziveren, Çamlıköy, St. Hilarion ve Erenköy’e; 1967’de Geçitkale ve Boğaziçi’ne saldırılar düzenlediğini belirtti.

Benan: Mücadele ruhu yaşatılmalı

Şehit Aileleri ve Malül Gaziler Derneği Başkanı Gürsel Benan ise konuşmasında, “Kıbrıslı Türklerin büyük azim, birlik, beraberlik ve kararlılıkla verdiği mücadele, tarihin akışını değiştirdi.” dedi.

Rum saldırılarının Kanlı Noel olarak unutulmaz bir iz bıraktığını da belirten Benan, “Bu mücadele bağımsızlık ve vatan sevgisinin en güçlü örneklerinden biri, aynı zamanda milli uyanışın, birlik ruhunun simgesi ve önemli dönüm noktalarından biri olmuştur.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Atatürk Melek Lisesi’nden bir grup öğrenci “Müzikli Şiir Tablosu” sahneledi. Okul korosunun müzik dinletisiyle etkinlik sona erdi.

Şehitliğe çelenk bırakıldı

21-25 Aralık Millî Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde anma töreni düzenlendi.

Tören saat 09.30'da protokol sırasına göre çelenkler anıta sunulmasıyla başladı. Saygı duruşu, saygı atışıyla devam eden törende, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Tören, Anıt Özel Defteri’nin imzalanmasıyla sona erdi.

Anma törenine, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti başkanları, askerî erkan, muharip dernekler ve diğer yetkililer katıldı.

Şehitler Gazimağusa'da da anıldı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Haftası çerçevesinde bugün Gazimağusa Suriçi Milli Mücadele Şehitliği’nde de anma töreni düzenlendi.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin şehitliğe konulmasıyla başladı. Daha sonra saygı duruşu ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende günün anlam ve önemine ilişkin ilk konuşmayı yapan Çanakkale Ortaokulu Türkçe öğretmenlerinden Ayşe Direk, geçmişte yaşanan trajedi ve katliamların gerçek nedeninin Rumlar olduğunu anlatarak, 1963 yılı Kanlı Noel saldırılarında Rumların asıl hedeflerinin Lefkoşa’nın Küçük Kaymaklı bölgesi olduğunu kaydetti.

4. Piyade Alay Komutanlığı’ndan Piyade Teğmen Tolga Torun da, içlerindeki mukavemet ateşini hiçbir zaman söndürmeyen Kıbrıs Türk halkının, Rumların her türlü baskı, zulüm ve katliamlarına karşı canlarını hiçe sayarak kahramanca direndiklerini ve bu uğurda şehit düştüklerini anlattı.

Bölge okullarından öğrencilerin günün anlam ve önemine ilişkin şiirleri okumasının ardından Gazimağusa’daki anma töreni din görevlisi tarafından dua okunmasıyla sona erdi.

Şehitler için ilçelerde tören düzenlendi

Değirmenlik’teki Atatürk Büstü önünde de tören düzenlendi.

Tören saat 09.30’da çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı.

Anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Topçu Teğmen Nail Baran yaptı; ardından Değirmenlik Lisesi öğrencilerinden Yağmur Tunç “Şehitler” adlı şiiri okudu.

Tören, Anıt Özel Defteri’nin 14. Zırhlı Tugay Komutan Yardımcısı Vekili Can Küçükmurat tarafından imzalanmasının ardından sona erdi.

Güzelyurt’ta Atatürk Anıtı önünde saat 10.00’da başlayan törene Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar da katıldı.

Törende, protokol sırasına göre anıta çelenkler konuldu, saygı duruşu ve saygı atışı ardından İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törende, Kaymakamlık adına Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Tarih Öğretmeni Sultan Tersan ve Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı adına Piyade Yüzbaşı Mehmet Tosun günün anlam ve önemini belirten birer konuşma yaptı. Güzelyurt Kurtuluş Lisesi Öğrencisi Şengül Yaşlı “Mücahidimin Sesi” adlı şiir okudu.

İskele'de21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Hastası nedeniyle İskele’de anma töreni düzenlendi.

Larnaka Şehitler Anıtı önünde yer alan İskele’deki tören, çelenklerin anıta konulmasıyla başladı. Saygı duruşu ve saygı atışının ardından, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. Törende günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Üsteğmen Erdoğan Ogün Güven yaptı.

Rumların Akritas Planı'nı gerçekleştirmek için 11 yıl adada katliamlar yaptığını dile getiren Üsteğmen Ardınç, Türk halkının varoluş mücadelesini anlattı ve birçok şehit vererek bugünlere gelindiğini söyledi.

Mesajlar yayımlandı

21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Hastası nedeniyle mesajlar yayımlandı.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, egemen ve bağımsız şekilde üzerinde yaşadıkları topraklarda, gelecek nesillere geçmişi yaşatacak hiçbir girişime geçit vermeyeceklerini vurguladı.

Başbakan Ünal Üstel de , “Bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde özgürce yaşıyorsak, bunu şehitlerimizin fedakârlıklarına borçluyuz. Onların bize bıraktığı bu kutsal emaneti sonsuza dek korumak ve daha ileri taşımak hepimizin en büyük sorumluluğudur.” dedi.

Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Maliye Bakanı Berova, Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Kıbrıs Türk Kültür Derneği, Milli Mücadele Vakfı Başkanı Aziz Gülbahar, Kıbrıs Türk Kamu Görevlileri Sendikası (KAMUSEN) Başkanı Metin Atan, Türk Birliği Dayanışma Derneği (Türk-Bir) Başkanı Prof. Dr. Güven Arıklı, Milliyetçi Demokrasi Partisi (MDP) Genel Başkanı Buray Büsküvütçü, dernek, kurum ve kuruluşlar da 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2024, 09:51