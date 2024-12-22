İrlanda hayali gerçekleşmedi

Nijerya pasaportu ile Ercan Havalimanı’ndan giriş yapıp, başkasına ait İrlanda pasaportu ile Metehan Kara Sınır Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklanan Osahenrhunmwen Ogiamien hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Ülkede öğrenci izniyle bulunan zanlı yeniden mahkemeye çıkarılarak, teminatla serbest bırakıldı.

Duruşmada zanlının tasarrufunda bulunan Nijerya ve İrlanda pasaportunun sahte olmadığı ancak İrlanda pasaportunun ona ait olmadığı belirtildi.

Demirhan Karakolunda görevli polis memuru mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Osahenrhunmwen Ogiamien’in 12 Aralık 2024 tarihinde İrlanda pasaportuyla Metehan Kapısı’ndan çıkış yapmak isterken tutuklandığını belirtti. Polis memuru, yapılan soruşturma sonucu zanlının 21 Mart 2024 tarihinde ise Precious Eloghosa adına düzenlenen İrlanda pasaportuyla Ercan Havaalanından ülkeye giriş yaptığının belirlendiğini açıkladı. Polis memuru, sorgulanan zanlının ifadesinde pasaportu Nijerya’da temin ettiğini söylediğini aktardı. Polis memuru, zanlının tasarrufundaki pasaportların emare alındığını, sahtecilik şubesinde inceleme yapıldığını kaydetti. Polis memuru, yapılan inceleme sonucu zanlının tasarrufunda bulunan Nijerya ve İrlanda pasaportunun sahte olmadığını ancak İrlanda pasaportunun ona ait olmadığını belirlediklerini açıkladı. Polis, soruşturmanın zanlının etki edebileceği kısmının tamamlandığını, ülkede öğrenci statüsünde bulunduğunu kaydederek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlının yurt dışın çıkışının yasaklanmasına, haftada 2 gün polise ıspat-ı vücutta bulunmasına ve 40 bin TL nakit teminat yatırmasına emir verdi.