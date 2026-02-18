Olumlu geçti

Amerika Birleşik Devletleri ve İran, dün müzakere için ikinci kez bir araya geldi. İsviçre'nin Cenevre kentindeki görüşmeye katılan İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, temel ilkeler üzerinde uzlaşmaya varıldığını söyledi.

ABD'li yetkililer ise ilerleme sağlandığını ancak hala tartışılacak çok fazla ayrıntı olduğunu belirtti.

Cenevre'deki görüşmelerde İran heyetine Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi başkanlık ederken ABD tarafını ise ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff temsil etti.

İran Dışişleri Bakanı Arakçi, görüşmelerin tamamlanmasının ardından ilk açıklamayı yaparak, “ABD ile temel ilkeler konusunda anlaşmaya vardık. İlk tura kıyasla olumlu gelişmeler yaşandı.” ifadelerini kullandı.

İki tarafın da çaba göstermesi gerektiğini vurgulayan Arakçi, "Taraflar olası bir anlaşmaya ilişkin belgeler üzerinde çalışacak ve bunları karşılıklı olarak paylaşacak. İki tarafın da üzerinde çalışması gereken konular hala mevcut." dedi.

Henüz herhangi bir anlaşma olmadığını belirten Arakçi, “Bu yakın zamanda bir anlaşmaya varacağımız anlamına gelmiyor ama süreç başladı.” dedi.

ABD'li yetkililer ise ilerleme sağlandığını ancak hala tartışılacak çok fazla ayrıntı olduğunu belirtirken, İran tarafının görüş ayrılıkları konusunda iki hafta içinde detaylı tekliflerle döneceklerini ilettiğini söyledi.

Pezeşkiyan: Nükleer silah peşinde değiliz

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da ABD ile Cenevre'de gerçekleştirilen ikinci tur nükleer müzakereler sonrası bir açıklama yaptı.

İran basınına göre, Pezeşkiyan, üç sivil toplum aktivisti ile gerçekleştirdiği mülakatta, İran’ın nükleer programına dair değerlendirmelerde bulundu.

Pezeşkiyan, İran lideri Ali Hamaney’in fetvası ve inançları gereği nükleer silah peşinde koşmadıklarını vurgulayarak, “Hiçbir şekilde nükleer silah peşinde değiliz ve bunu doğrulamaya hazırız. Ancak sağlık, tarım, sanayi gibi barışçıl alanlarda kullanılan nükleer sanayiden vazgeçmeyi kabul etmiyoruz” ifadesini kullandı.

Vance: Bazı kırmızı çizgileri kabul etmeye henüz hazır değiller

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance İran ile görüşmelerin bazı açılardan iyi geçtiğini söyledi.

Vance yaptığı açıklamada “İranlılar Trump'ın bazı kırmızı çizgilerini kabul etmeye henüz istekli değil” ifadelerini kullandı.

ABD başkanı Trump'ın çözüm bulmak istediğini kaydeden Vance “Bu ister diplomatik ister başka bir seçenek olabilir dedi.



