Yanıt bekleniyor

İran basını, ABD'nin Pakistan aracılığıyla İran’a yeni teklif metni gönderdiğini bildirdi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD ile ülkesi arasındaki mesaj trafiğinin devam ettiğini söyledi.

İran'ın yarı resmi haber ajansı Tesnim'de yayımlanan habere göre İran’ın 14 maddelik teklif metninin ardından ABD de Pakistan aracılığıyla İran’a yeni teklif metni gönderdi.

Müzakere heyetine yakın bir kaynağa dayandırılan haberde, metnin incelendiği ancak ABD’ye henüz bir yanıt verilmediği belirtildi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ise devlet televizyonuna yaptığı açıklamada ABD’nin teklif metnini incelemeye devam ettiklerini söyledi.

Bekayi, Pakistan İçişleri Bakanı'nın mesaj trafiğini kolaylaştırmak üzere İran'da bulunduğu bildirdi. Pakistan, iki ülke arasındaki ateşkes görüşmeleri için aracı olmuştu.

Bekayi ABD'nin iyi niyetini kanıtlayıp İran gemilerine yönelik 'korsanlığa' son vermek zorunda olduğunu da söyledi.

Sözcü, ‘’İran ayrıca Lübnan da dahil olmak üzere tüm çatışmaların sona ermesini ve İran malvarlıklarının serbest bırakılmasını talep ediyor. İran müzakere yolunu ciddiyet ve iyi niyetle sürdürmektedir. Ancak ABD'ye karşı yönelik ciddi ve makul şüphe beslemektedir.'' dedi.

Netanyahu ben ne dersem onu yapacak

Bu arada İsrail'in Kanal 12 televizyonunun haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Haberde, Trump ile Netanyahu arasındaki görüşmenin "uzun ve dramatik" olduğuna vurgu yapılarak, ikilinin "bir kararın eşiğinde" göründükleri öne sürüldü.

Söz konusu gelişme, ABD'nin İran'a yönelik olası bir saldırı senaryosunun gölgesinde gerçekleşti.

ABD Başkanı Donald Trump, havaalanında gazetecilere konuştu. İsrail'de çok popüler olduğunu söyleyen Trump, “Orada seçime girsem yüzde 99 kazanırdım” dedi, “Netanyahu ben ne dersem onu yapacak.” ifadelerini kullandı. İran hakkında da konuşan Trump, konu hakkında acele etmediğini, Hürmüz Boğazı'nın hemen açılması gerektiğini söyledi. “İran'ı yok ettik daha sadece 3 aydır oradayız.” diyen Trump Rusya Devlet Başkanı Putin'in Çin ziyaretine de değindi. “Bence buluşmaları iyi oldu.” dedi. “Ben yaşayan en büyük başkan olacağım.” ifadelerini kullanan ABD Başkanı Tayvan konusunda da çalışacaklarını söyledi.

Trump daha sonra ise İran ile müzakerelere değindi. İran konusunda ‘akıllı insanlarla’ müzakere ettiklerini belirten Trump, ‘’İran'la ilgili doğru cevabı bulmamız gerekiyor. İran'ın önümüzdeki günlerde vereceği yanıtı bekleyeceğiz. Anlaşma sağlanana kadar hiçbir konuda taviz vermeyeceğiz.'' dedi.