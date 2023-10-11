Orta Doğu ateş çemberi

İsrail ordusunun, Hamas’ın 7 Ekim’de başlattığı saldırıların ardından Hamas ve Filistinli gruplarla çatışması sürüyor.

Geçtiğimiz Cumartesi sabahı başlayan saldırılar sonucu İsrail tarafında hayatını kaybedenlerin sayısı bini aştı. İsrail'in verdiği karşılık sonrası hayatını kaybeden Filistinli sayısı da 704'e ulaştı.

Ölen Filistinlilerin 143'ü çocuklar, 105'ini ise kadınlar oluşturuyor.

Bununla birlikte, İsrail Gazze'deki 2 mülteci kampını da hedef aldı. Gazze'de tam abluka ilan edildi. İsrail, Gazze'ye su ve elektrik akışını kesti.

Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansı (UNRWA) ise 7 Ekim'den bu yana 137 binden fazla Filistinlinin Gazze Şeridi'ndeki okullarına sığındığını açıkladı.

İsrail ile Hamas arasında süren çatışmaların 4. gününde, İsrail, Gazze Şeridi’nin sınırında kontrolü sağladığını, sınıra asker ve mühimmat yığdığını duyurdu. İsrail, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları’nın elinde tuttuğu rehinelerin “zarar görmesi pahasına” Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdüreceğini duyurdu.

Ordu radyosundan paylaşılan açıklamada, Gazze’ye saldırıların, Kassam Tugayları’nın elinde tuttuğu “İsrailli rehinelerin nerede olduğuna dair doğru bilgi mevcut olmadığı sürece onlara zarar verme pahasına bile gerçekleştirileceği” belirtildi.

Netanyahu: Kazanacağımız bir savaş

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, İsrail muhalefetine “ulusal birlik hükümeti kurma” çağrısında bulundu. Netanyahu, “Dünyanın en büyüklerinden olan Amerikan uçak gemisi bize doğru geliyor. ABD, İsrail’i her şekilde destekliyor.” ifadelerini kullandı. Hükümetinin, “Kassam Tugayları’nın saldırdığı bölgelerde kontrolü yeniden ele alacağını” söyleyen Netanyahu, “Kazanacağımız bir savaşın içindeyiz” dedi.

Ubeyde: Tüm olasılıklara hazırız

Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde ise İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ndeki saldırılarına ilişkin, “Uzun bir mücadeleye ve tüm olasılıklara hazırız. Düşmanımız, hayal kırıklığı ve utançtan başka bir şey elde edemeyecek” dedi.

Sözcü Ebu Ubeyde, “Aksa Tufanı operasyonumuz, İsrail işgal güçlerinin başlattığı saldırılara karşı bir tepkidir ve kutsallarımızı savunmaktır” ifadesini kullandı. Filistinli direniş grubu Kassam Tugayları’nın hala savaşın gidişatına hakim olduğunu belirten Ebu Ubeyde, İsrail ordusunun Gazze’ye yönelik bir kara harekatı düzenleme yönünde tehditte bulunmasının “gülünç” olduğunu vurguladı.