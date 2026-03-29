Orta Doğu'ya asker gönderildi

ABD Başkanı Donald Trump, İran’a yönelik operasyonların süreceğini belirtirken, 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesini taşıyan gemi Ortadoğu'ya ulaştı. Pakistan, İran'ın Pakistan bayraklı gemilerin Hürmüz'den geçişine izin verdiğini açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in İran'a açtığı savaşın birinci ayı geride kalıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran ile savaşın “henüz bitmediğini” söyledi.

Trump, ABD’nin İran’da vurulacak “3 bin 554 hedefinin daha bulunduğunu” belirterek operasyonların kısa sürede tamamlanacağını ileri sürdü.

3 bin 500 askeri taşıyan gemi Ortadoğu’da

ABD Merkez Komutanlığı, 3 bin 500 denizci ve deniz piyadesinin de yer aldığı USS Tripoli amfibi hücum gemisinin Ortadoğu'daki görev yerine ulaştığını açıkladı.

Yaklaşık 260 metre uzunluğunda ve 45 bin ton ağırlığındaki USS Tripoli, bünyesinde F-35 savaş uçakları, MV-22 Osprey nakliye uçakları ve birlikleri karaya çıkarmak için çıkarma araçları barındıran küçük bir uçak gemisi niteliği taşıyor.

ABD donanmasına ait USS George H.W. Bush uçak gemisinin de çatışma bölgesine yakın bir noktaya konuşlandırılmasının beklendiği bildirildi.

Geminin bölgede halihazırda bulunan iki uçak gemisine katılıp katılmayacağı ya da onların yerini alıp almayacağı ise netlik kazanmadı.

“Kara birliklerine ihtiyaç yok”

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD’nin hedeflerine “kara birlikleri olmadan” ulaşabileceğini söyledi. Bölgeye binden fazla ek askerin sevk edildiğini belirten Rubio, bunun “farklı senaryolara hazırlık” kapsamında olduğunu ifade etti.

“ABD'nin çelişkili tutumu güvensizliği artırıyor”

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin tutumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, Washington yönetiminin çelişkili davranışları ve mantık dışı taleplerinin güven zedelediğini belirterek bu durumun diplomatik sürece yönelik güvensizliği artırdığını ifade etti.

Suudi Arabistan'da ABD üssü vuruldu

ABD’li bir yetkiliye göre, İran’ın Suudi Arabistan’daki Prince Sultan Hava Üssü’ne düzenlediği saldırıda 12 ABD askeri yaralandı. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, bir yakıt ikmal tanker uçağının da hasar gördüğü bildirildi.



İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti

İran Sağlık Bakanlığı, ABD ve İsrail’in saldırılarında ölen ve yaralanan çocuklara ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, ABD-İsrail saldırılarının başladığı 28 Şubat'tan bu yana 230’dan fazla çocuğun yaşamını yitirdiği, yaklaşık 1800 çocuğun yaralandığı belirtildi.

İran'a yönelik saldırılar devam ediyor

İsrail ordusu, İran’da iki nükleer tesisi hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, Yezd’deki bir uranyum tesisi ile Arak’taki kullanılmayan reaktörün vurulduğu belirtildi.

İran’ın batısında ABD ve İsrail’in düzenlediği saldırılarda en az 20 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı bildirildi. İran devlet medyasına göre saldırılar üç ayrı noktada “yerleşim alanlarını” hedef aldı.

Ölenler arasında kadınlar ve çocukların da bulunduğu, bir hamile kadının da yaşamını yitirdiği aktarıldı.