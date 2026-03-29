Cyprus Mail gazetesinin yorumu

Hristodulidis 1821’de “Yunan kardeşlerimizin özgürlüklerini kazanmak için verdikleri mücadeleden doğru dersler çıkarmamız ve bunu değerlendirmemiz gerektiğini” söylemişti.

Hristodulidis, “Mücadeleden çıkarılan derslere dayanarak vatanımızın kurtuluşu ve yeniden birleşmesi için çabamızı sürdürüyoruz” demişti.

Bu açıklamaların Kıbrıs Türk tarafını sert bir karşılık vermesi için provoke etmek amacıyla mı, yoksa bulunduğu ortamın milliyetçi duygularına kapılarak mı yaptığı netlik kazanmadı.

Bununla birlikte, İngiliz üsleriyle ilgili ifadeleri rahatsızlık yaratmayı amaçlıyordu. Kıbrıslı Türklerin İngiliz üsleri konusundaki tavrı sorulduğunda, “Kıbrıslı Türk yurttaşlarımız, Kıbrıs Cumhuriyeti’ne döndükten sonra üslerin müzakeresinde söz sahibi olabilir” şeklinde konuştu. Bu, Hristodulidis’in en önemli önceliği olduğunu iddia ettiği, görüşmelerin yeniden başlaması için uygun bir zemin yaratmaya katkı sağlayacak türde bir açıklama değildi.

Peki Hristodulidis, karşı tarafı rahatsız ederek ve yabancılaştırarak bu hedefe nasıl ulaşmayı umuyor? Bu, Kıbrıs Türk liderini görüşmelerin yeniden başlamasına ikna etmek için oldukça tuhaf bir yöntem. Hristodulidis’in aslında, Erhürman’ın görüşmelerin yeniden başlama ihtimalini tartışmamasını sağlamaya yönelik bir çaba içinde olduğu izlenimi ortaya çıkıyor.

Oysa daha birkaç hafta önce Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin kişisel temsilcisinin, süreci ileriye taşıma çabalarının Temmuz’da yeniden başlayabileceğini söylemesi üzerine tepki göstermişti. Hristodulidis’in bu gecikmeden memnun olmadığı ve bunu 10 gün önce Brüksel’de Antonio Guterres ile yaptığı görüşmede dile getirdiği iddia edilmişti.

Hristodulidis’in Kıbrıs sorununa ilişkin verdiği ‘çelişkili mesajlar’ politikasında bir tutarlılık olduğu görülüyor. Bir yandan görüşmelerin en kısa sürede yeniden başlaması gerektiğini sık sık ifade ederken, diğer yandan da Kıbrıs Türk liderliğini yabancılaştıracak ve kendisine güvenmemelerini sağlayacak açıklamalar yapıyor. Nitekim, Erhürman sosyal medya paylaşımında, ‘Hristodulidis, ‘Crans Montana'da kaldığımız yerden başayalım’dan, ‘5 maddelik yol haritası’na, oradan da Kıbrıslı Türklerin ‘Kıbrıs Cumhuriyeti'ne dönmesi çağrısı’na geçmiş’ ifadelerini kullanmıştı.

Kıbrıslı Türk lider, başkan Hristodulidis’in, kalan güven kırıntılarını dahi yıkan açıklamalarına dikkat çekmekte haklı. Bu elbette, görüşmelerin yeniden başlaması için gerekli ortamı yaratmanın bir yolu değil ve Hristodoulidis de bunu biliyor.”



