Piyasayı daraltır

Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), hükümetin hayat pahalılığıyla ilgili tasarı halindeki yasal düzenlemelerinin sabit ücretlilerin alım gücünü azaltacağını ve enflasyon karşısında korumasız bırakacağını açıkladı.

CTP Basın Bürosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu yasa tasarısının Maliye Komitesinde, tüm paydaşların itirazlarına rağmen, hiçbir ekonomik öngörü, mali plan, etki analizi veya orta vadeli program sunulmadan UBP, DP ve YDP milletvekillerinin oylarıyla geçirilerek Genel Kurul’a gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, değişikliklerin yalnızca ekonomik değil, yönetim anlayışı açısından da ciddi bir sorun yarattığı vurgulandı.

Komitede sendika ve ekonomik örgüt temsilcilerinin, kesintinin süresi, kamu maliyesine etkisi ve sabit gelirlilere sağlanacak koruma konularında sorduğu sorulara somut yanıt verilmediği ifade edildi.

CTP, düzenlemenin yalnızca bir maaş konusu olmadığını, hukuki güvenlik, öngörülebilirlik ve haklı beklenti ilkelerinin de göz ardı edildiğini kaydetti.

CTP, ekonomik örgütler, sendikalar ve uzmanların yer alacağı bir "Ekonomik Kriz Yönetim Masası" kurulmasını önerdi. Enerji, akaryakıt, taşımacılık ve temel gıda fiyatlarında ani ve kontrolsüz geçişlerin önlenmesi, Fiyat İstikrar Fonu’nun kriz tamponu olarak kullanılması ve dar gelirli kesimler için hedefli sosyal koruma programlarının uygulanması gerektiği ifade edildi. Küçük işletmeler ve üreticiler için enerji, finansman ve vergi yüklerinin geçici olarak hafifletilmesi ve üretime dayalı ekonomik modelin güçlendirilmesi gerektiği de bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yasa tasarılarının derhal geri çekilmesi çağrısı yapılarak, demokratik ve toplumsal mücadelelerin yanında olunacağı vurgulandı.

