İlgiyle izlendi

İskele Belediyesi 4’üncü Tiyatro Günleri başladı. Açılış, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla, Aziz Nesin’in kaleme aldığı “Hadi Öldürsene Canikom” adlı komedi oyununun sahnelenmesiyle yapıldı. İskele Belediyesinden verilen bilgiye göre, oyunun yönetmenliğini İskele Belediyesi Tiyatro Yönetmeni Sami Yakar üstlendi. Oyunda, İskele Belediyesi tiyatro ekibinden Blen Kılıç, Ceren Boyacı ve Mehmet Külçer sahne aldı. İskele’de ilk kez sahnelenen oyunu, İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu ile Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçaylı da izledi.

İskele Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu, sanatın toplumları bir araya getiren en güçlü unsurlardan biri olduğunu belirterek, Tiyatro Günleri kapsamında sahnelenen oyunun büyük beğeni toplamasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Sadıkoğlu, emeği geçen tüm sanatçıları ve teknik ekibi tebrik etti.

İskele Belediye Tiyatrosu Yönetmeni Sami Yakar ise tiyatronun büyük fedakârlıklar gerektiren bir sanat dalı olduğunu vurgulayarak, oyunun hazırlanmasında özveriyle çalışan ekibe teşekkür etti.

Tiyatro Günleri, 20 Mayıs’ta sona erecek

Etkinlik programı kapsamında farklı tiyatro toplulukları ve oyunlar sanatseverlerle buluşacak. Tiyatro Günleri programı şöyle:

4 Nisan Cumartesi saat 20.00’de “SığınTılar” oyunu, Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

11 Nisan Cumartesi saat 20.00’de “Camera Obscura” oyunu, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği tarafından izleyiciyle buluşacak.

18 Nisan Cumartesi saat 20.00’de “Kozalar” oyunu, Girne Tiyatro Su tarafından sahnelenecek.

25 Nisan Cumartesi günü saat 10.00 ile 15.00 arasında Mehmet Selin Sağdıç tarafından pandomim atölye çalışması gerçekleştirilecek. Aynı gün saat 20.00’de ise “Raskolnikov” oyunu, Girne Belediyesi Oda Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

28 Nisan Salı saat 20.00’de “Hangoyver” adlı doğaçlama oyun, Karya Tiyatro Atölyesi tarafından sahneye konulacak.

2 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de “Çivi” adlı interaktif oyun, Karya Tiyatro Atölyesi tarafından sahnelenecek.

6 Mayıs Çarşamba günü saat 09.30 ile 10.45 arasında “Hayır Hayır Hayır” adlı çocuk oyunu, Lefkoşa Belediye Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

9 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de “Lisistrati” (+13) oyunu, Girne Sahne 19 Tiyatro Topluluğu tarafından izleyiciyle buluşacak.

16 Mayıs Cumartesi saat 20.00’de “Hafifletici Sebepler” oyunu, İzmir Kent Tiyatrosu tarafından sahnelenecek.

20 Mayıs Çarşamba günü saat 19.30’da Tamer Levent, Derman Atik ve Metin Güler’in katılımıyla söyleşi düzenlenecek; saat 21.00’de ise Grup Deniz Feneri konser verecek. Etkinlikler, İskele Belediyesi Kültür Evi’nde gerçekleştirilecek.