‘Risklere karşı önlem’

Rum Veteriner Dairesi’nin “Pergama”nın (Beyarmudu) "hassas bölgesinde yer alan" 11 hayvan çiftliğinin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiği belirtildi.

Fileleftheros gazetesi “Pergama’daki Çiftliklere Kilit Vurdular” başlığıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdiği haberinde Rum Veteriner Dairesi’nin “Pergama”nın (Beyarmudu) hassas bölgesinde yer alan 11 hayvan çiftliğinin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini ve böylece ara bölgede ve İngiliz üslerinde yasa dışı olarak faaliyet gösteren diğer 13 çiftlikten Güney Kıbrıs’ta faaliyet gösteren peynir imalathanelerine süt sevkiyatının da önlenebileceğini belirtti.

Haberde söz konusu kararın “Kıbrıs koduna” sahip olmalarına rağmen, ara bölge ve Dikelya İngiliz Üsleri bölgesinin hayvancılık yapılan alanında faaliyet gösteren “idari bir labirent” ve artan risklerle tanımlanan bir ortamdaki işletmelerle ilgili olduğu da belirtildi.

Söz konusu kararın, bölgenin Rum Yönetimi tarafından kontrol edilemeyen bölgelere yakınlığıyla ilişkili olarak Rum Yönetiminin yetkili makamları tarafından yapılan risk analizinin akabinde verildiği ve bölgedeki özel idari statünün kontrol yapılmasını oldukça zor hale getirdiği de belirtildi.

Veteriner Dairesinin peynir imalathanelerine yasa dışı süt sevkiyatını önleme çabasıyla Pergama’daki hayvan çiftliklerinin faaliyetlerini askıya almaya karar verdiğini yineleyen gazete, peynir imalatçılarının tankerlerle yasadışı süt sevkiyatı yapıldığı konusunda şikayetlerde bulunduklarını belirtti.

Haberde Rum Peynir İmalatçıları Birliği tarafından gerek Rum Yönetimi makamlarına gerek de İngiliz Üsleri ofislerinde yapılan görüşmelerde şikayetlerde bulunulduğu belirtildi.

Pergama’da Kıbrıslı Türklere ait 24 çiftlik faaliyet gösterdiğini, 11 tesisin “Kıbrıs Cumhuriyeti’ne” kayıtlı olduğunu, 6’sının ara bölgede bulunduğunu, 5’inin de İngiliz Üsleri topraklarında bulunduğunu kaydeden gazete, ara bölge ve İngiliz üslerinin konuyla alakalı olarak mercek altında olduğunu ekledi.

30 binden fazla itlaf

Gazete başka bir haberinde ise Güney Kıbrıs’ta şap hastalığının görüldüğü toplam çiftlik sayısının 49 olduğunu, itlaf edilen hayvan sayısının ise 30 binin üzerinde olduğunu yazdı.

Haberde itlaflar yüzünden toplam küçükbaş hayvan popülasyonunun yüzde 5,7’sinin, inek nüfusunun da yüzde 2,2’sinin kaybedildiği ifade edildi.

