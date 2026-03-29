Bir kriz daha

UBP-DP-YDP koalisyon hükümetinin Orta Doğu’daki savaş ile bölgedeki olağanüstü koşulların ekonomide yaratabileceği etkiler doğrultusunda hayat pahalılığı ödeneğini Ocak 2027’ye kadar durdurmak için hazırladığı yasa tasarısı Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin önceki günkü toplantısında oy çokluğuyla kabul edildi. Tasarısının yarın meclis genel kurulunda oylanması bekleniyor.

Koalisyon hükümetinin kararına tepki gösteren tüm sendikalar yarından itibaren ülke çapında genel grev ve meclis önünde eylem kararı aldı.

Ana muhalefet CTP tarafından yapılan açıklamada ise hayat pahalılığıyla ilgili tasarı halindeki yasal düzenlemelerinin sabit ücretlilerin alım gücünü düşüreceği ve enflasyon karşısında korumasız bırakacağı uyarısında bulundu.

Geniş katılımlı toplantıda karar alındı

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi, 11 “ivedi” yasa tasarısını görüşerek oy çokluğuyla onayladı ve Genel Kurul’un gündemine sevk etti.

Komite toplantısına davetli olarak, Maliye Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, KTAMS, KAMU-SEN, KTÖS, KTOEÖS, HÜR-İŞ, TÜRK-SEN, GÜÇ-SEN, KOOP-SEN, VERGİ-SEN, KAMU-İŞ, KTTO, TIP-İŞ, KTHЕВ, KTHES, TEL-SEN, ELSEN, MЕC-SEN ve BİR-SEN’den yetkililer katılarak konu ile ilgili görüşlerini sundu.

Toplantıda ayrıca, Meclisi Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Maliye Bakanı Özdemir Berova, İçişleri Bakanı Dursun Oğuz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu da hazır bulundu.

Komite toplantısına, Komite Başkan Vekili CTP Milletvekili Salahi Şahiner, Komite Üyesi CTP Milletvekili Devrim Barçın, Komite Üyesi UBP Milletvekili Hasan Küçük ve Komite Üyesi UBP Milletvekili Alişan Şan katıldı.

Komite toplantısına ayrıca, CTP Milletvekili Erkut Şahali, CTP Milletvekili Asım Akansoy, CTP Milletvekili Fikri Toros, CTP Milletvekili Sami Özuslu, CTP Milletvekili Ürün Solyalı ve Bağımsız Milletvekili Ayşegül Baybars da katıldı.

Sendikalardan “genel grev” kararı

KTÖS Genel Sekreteri Burak Maviş, hükümetin hazırladığı hayat pahalılığıyla ilgili yasa tasarısının komiteden geçirilerek, Meclis Genel Kurulu gündemine alınması üzerine Pazartesi itibarıyla genel greve çıkacaklarını duyurdu.

Tüm sendikalar adına açıklama yapan Maviş, UBP-DP-YDP hükümetinin söz konusu yasa tasarısını komiteden geçirip Meclis gündemine alması halinde genel grev başlatacaklarını daha önce açıkladıklarını hatırlattı.

Tasarının komiteden geçirildiğini ve 30 Mart Pazartesi günü Meclis gündemine alındığını kaydeden Maviş, bu doğrultuda tüm sendikaların genel grev kararı aldığını ifade etti.

Açıklamada, “30 Mart Pazartesi itibarıyla genel greve çıkacağımızı ve sonuç alıncaya kadar grevde olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadeleri kullanıldı.